Vremeplov: Osnovano Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Osnovano Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu

NOVI SAD - Na današnji dan 1861. godine Osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, (tada u sastavu Austrije, od 1867. Austrougarska). Gostovanje pozorišne družine Jovana Kneževića 1860. podstaklo je Jovana Đorđevića da napiše više tekstova u novosadskom "Srbskom dnevniku" o potrebi osnivanja Srpskog narodnog pozorišta. U pripremama za osnivanje učestvovali su Svetozar Miletić, Stefan Branovački, Jovan Đorđević i Jovan Jovanović Zmaj. Samo pozorište osnovano je na sednici Srpske čitaonice kojom je

Danas je utorak, 28. jul, 209. dan 2026. Do kraja godine ima 156 dana. 1330 - Srpski kralj Stefan Dečanski potukao je "do nogu" u bici kod Velbužda (današnji Ćustendil u Bugarskoj) vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana i tako onemogućio ostvarenje njegovog dogovora sa vizantijskim carem Andronikom III Paleologom da Bugarska i Vizantija paralelno zajedničkim snagama napadnu Srbiju. Nakon ovog strahovitog poraza Bugara, Vizantija nije ni ušla u sukob. Bitka kod
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