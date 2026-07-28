Tramp o razgovorima sa Iranom: Direktno su nam se obratili, postoji šansa za dogovor

Razgovori Vašingtona i Teheranu su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspešni.

"Vodimo dobre razgovore i videćemo šta će se dogoditi. Mislim da postoje dobre šanse da se nešto postigne. Ako se to dogodi, utoliko bolje. Ako ne, vratićemo se onome što smo radili pre dva dana", rekao je Tramp novinarima u ponedeljak u predsedničkom avionu na putu ka saveznoj državi Mičigen. On je naveo da je inicijativa za nove kontakte potekla od iranske strane. "Obratili su nam se direktno jer smo ih veoma snažno gađali“, rekao je Tramp, dodajući da nije