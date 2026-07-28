Nemački državljanin na Kelebiji uhapšen sa 1,2 kg marihuane

Pripadnici granične policije, u saradnji sa kolegama iz PU Subotica, uhapsili su nemačkog državljanina I. O. (1971) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i tom prilikom zaplenili oko 1,2 kilograma biljne materije nalik na marihuanu, kao i 21.145 evra.

Policija je na Graničnom prelazu Kelebija, na ulazu u Srbiju, prilikom granične kontrole, najpre u ličnim stvarima osumnjičenog pronašla pet ručno motanih džointa sa zelenom biljnom materijom nalik na marihuanu, a potom je pregledom kombi vozila, ispod sedišta vozača, pronašla oko 1,2 kilograma biljne materije nalik na marihuanu, upakovane u tri paketa, kao i 21.145 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti