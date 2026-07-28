[POSLEDNJA VEST] Pomoć Evropi u gašenju šumskih požara: Helikopterska jedinica MUP-a šalje svoje Super Pume u Francusku i Španiju , dok u Nišu dežura specijalizovani Ka-32

Tango Six pre 31 minuta  |  Živojin Banković
[POSLEDNJA VEST] Pomoć Evropi u gašenju šumskih požara: Helikopterska jedinica MUP-a šalje svoje Super Pume u Francusku i…

Kako Tango Six saznaje, Helikopterska jedinica MUP-a Srbije poslaće svoj helikopter Erbas H215 Super Puma u Bordo, Francusku kao ispomoć u gašenju velikih šumskih požara koje su zahvatile tu zemlju.

Domaći mediji jutros su preneli da će jedinica poslati i jednu Super Pumu u Madrid, gde će biti angažovani u gašenju požara u okolini glavnog grada Španije. Kako naš portal takođe saznaje, ovogodišnje aktivnosti Helikopterske jedinice MUP-a obuhvataće, po prvi put, i planirano sezonsko dežurstvo jednog specijalizovanog protivopožarnog helikoptera Kamov Ka-32A11BC u Nišu. Jedan Kamov će tako tokom letnje požarne sezone biti stalno parkiran u hangarima 119. mešovite
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