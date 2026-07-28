Alex Solely objavio album „Cascade“ - spoj savremene klasike i ambijentalnog zvuka

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs
Alex Solely objavio album „Cascade“ - spoj savremene klasike i ambijentalnog zvuka
Savremeni neoklasični kompozitor i pijanista Alex Solely objavio je novi album „Cascade“, prvo izdanje koje predstavlja u saradnji sa izdavačkom kućom Mascom Records. „Cascade“ je album posvećen introspekciji, tišini i emotivnim nijansama svakodnevice - kolekcija muzičkih refleksija nastalih pod uticajem različitih mesta, susreta i iskustava koje je umetnik prikupljao tokom prethodnih godina. „Ovo je moj prvi album koji izlazi u saradnji sa izdavačkom kućom Mascom
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