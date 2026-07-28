Dejan Bojović u poseti kajakašima pred Mediteranske ligre

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs
Dejan Bojović u poseti kajakašima pred Mediteranske ligre

Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Bojović posetio je srpske kajakaše tokom priprema za predstojeće Mediteranske igre, saopšteno je iz OKS.

U saopštenju se navodi da je Bojović tom prilikom srpskim kajakašima poželeo mnogo uspeha, dobrih rezultata i sreće na takmičenju, uz poruku da će OKS pružiti punu podršku srpskim sportistima. Mediteranske igre 2026. godine biće održane od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu, u Italiji, gde će se okupiti više od 4.000 sportista iz 26 zemalja sa tri kontinenta. Na programu jubilarnog 20. izdanja Igara naći će se 28 sportova, a manifestacija će još jednom potvrditi
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