Evo gde je muškarac koji je pao na carini "štekao" više od kilogram marihuane: Otkrili ga džointi u torbi

Pokušaj krijumčarenja 1,2 kilograma marihuane sprečeno je juče na graničnom prelazu Kelebija, a pakovanja droge muškarac je krio - u kafi! Pakovanja kafe bila su sakrivena ispod sedišta, ali je vozilo detaljno pregledano nakon što je u torbi muškarca pronađeno pet ručno motanih džointa.

Kada su carinici ispod sedišta pronašli pakovanje kafe, odmah su ga otvorili, a u njoj pronašli više od kilogram marihuane pakovane u kese. Daljom pretragom vozila pronađeno je i 21.145 evra koje vozač nije prijavio. Otkrivenu drogu i vozača carinici su predali policiji u dalju nadležnost, a njemu je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu, da bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Subotici. (Telegraf.rs)