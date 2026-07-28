Gorak ukus omiljene čokolade: I kada kakao pojeftini, vaš novčanik to ne oseti! Zašto je i dalje skupa?

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf Biznis/Forbes.me
Gorak ukus omiljene čokolade: I kada kakao pojeftini, vaš novčanik to ne oseti! Zašto je i dalje skupa?

Ljubitelji čokolade poslednjih meseci mogli su da čuju ohrabrujuće vesti sa svetskih berzi - cena kakaa, ključne sirovine za proizvodnju čokolade, značajno je pala u odnosu na rekordne nivoe iz prošle godine.

Međutim, odlazak u prodavnicu otkriva sasvim drugačiju sliku: omiljene čokolade i dalje su među proizvodima koji najviše opterećuju kućni budžet. Zašto je tako? Odgovor se krije u načinu na koji funkcioniše prehrambena industrija, ali i u činjenici da kakao čini samo deo ukupne cene proizvoda koji završava na policama marketa, kako prenosi Forbes Crna Gora. Tokom 2024. godine cena kakaa dostigla je istorijske maksimume zbog loših prinosa u Obali Slonovače i Gani,
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