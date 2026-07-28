Korisnicima Centra za azil u Vranju donirani sportska oprema i rekviziti

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević posetila je Centar za azil u Vranju zajedno sa ambasadorom Ukrajine Oleksandrom Litvinenkom, gradonačelnikom Vranja dr Slobodanom Milenkovićem, predstavnicima Crvenog krsta i UNICEF-a.

Tom prilikom uručena je donacija namenjena deci i mladima koji borave u centru. Donacija u vidu sportske opreme i edukativnih materijala, namenjenih unapređenju okupacionih, obrazovnih i psihosocijalnih aktivnosti dece i mladih je realizovana u okviru projekta Crvenog krsta Srbije i UNICEF-a, sa ciljem unapređenja uslova za život, učenje i razvoj. U centru trenutno boravi 72 korisnika, a posebna pažnja posvećena je njihovom obrazovanju - do sada je 39 dece bilo