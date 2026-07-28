Snažan zemljotres pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Snažan zemljotres pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,1 stepena Rihtera zabeležen je u utorak, 28. jula 2026 u 09.27 časova, na području ostrva Kjušu u Japanu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 15 kilometara istočno od grada Uto. Izdato je upozorenje na cunami. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje. Jedan od svedoka rekao je da je osetio "lagano ljuljanje od nekoliko sekundi" Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
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