Tim Zvezde za Larn u revanšu: Stanković promešao karte, možda startuje 16-godišnjak

Crvena zvezda i više nego jednom nogom je već u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a upravo iz tog razloga Dejan Stanković imaće priliku da uigrava i neke druge kombinacije.

Crveno-beli savladali su ubedljivo predstavnika iz Severne Irske rezultatom 4:0 i sada je na stadionu "Rajko Mitić" samo formalnost odigrati revanš, a možda i ne... Dejan Stanković iskoristiće ovu utakmicu da isproba drugu varijantu sa igračima koji do sada nisu imali veću minutažu. Jedno se zna - Mateus će na gol i tu nema dileme. Seol je takođe jedan od standardnih u mašineriji srpskog trenera, a štoperski tandem činiće Tebo Učena i Miloš Veljković. Jedino veliko