Amerika umorna od Ukrajine: Vreme je da se sukob okonča

SAD smatraju da je došlo vreme za rešavanje sukoba u Ukrajini, javljaju mediji, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia - Vreme je da se sukob okonča - izjavio je neimenovani zvaničnik. Predstavnik Bele kuće dodao je da će rešavanje ukrajinskog sukoba, kao i pregovori Moskve i Kijeva, biti jedna od tema sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, koji je zakazan za utorak u Vašingtonu. (Sputnjik)