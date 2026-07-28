Amerika umorna od Ukrajine: Vreme je da se sukob okonča

Večernje novosti pre 3 sata
Amerika umorna od Ukrajine: Vreme je da se sukob okonča

SAD smatraju da je došlo vreme za rešavanje sukoba u Ukrajini, javljaju mediji, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia - Vreme je da se sukob okonča - izjavio je neimenovani zvaničnik. Predstavnik Bele kuće dodao je da će rešavanje ukrajinskog sukoba, kao i pregovori Moskve i Kijeva, biti jedna od tema sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, koji je zakazan za utorak u Vašingtonu. (Sputnjik)
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