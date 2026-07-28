SAD i Izrael o budućnosti sukoba: Šta donosi "pozitivan i produktivan" sastanak Trampa i Netanjahua

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu napustio je danas Belu kuću nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji je, prema navodima Bele kuće bio "pozitivan i produktivan".

Foto: Printskrin/Jutjub/PBS NewsHour - Predsednik Tramp završio je sastanke u Ovalnom kabinetu sa predsednikom (Ukrajine Volodimirom) Zelenskim i premijerom (Izraela Benjaminom) Netanjahuom. Oba sastanka bila su pozitivna i produktivna - napisala je sekretar za štampu Bele kuće Kerolajn Livit na platformi X nakon Trampovih odvojenih sastanaka sa Netanjahuom i Zelenskim, prenosi CNN. Izraelski zvaničnik upoznat sa sastankom Netanjahua i Trampa ponovio je ocene Bele