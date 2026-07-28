Veliki posao Unikahe: Tim iz Malage se pojačao iz Barselone

DOSADAŠNjI košarkaš Barselone Vili Ernangomez potpisao je jednogodišnji ugovor sa Unikahom, saopštio je ovog utorka klub iz Malage.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Iskusni 32-godišnjak je prethodne tri sezone igrao za Katalonce, a ranije je nastupao za Nju Orleans, Šarlot, Njujork, Sevilju i Real Madrid. Ovaj 208 cenitmetara visoko košarkaš je prošle sezone za Barselonu u Evroligi prosečno beležio 5,6 poena i 3,8 skokova. Košarkaši Unikahe će naredne sezone igrati u grupi E FIBA Lige šampiona protiv Ređijane, Juventusa iz Utene i Pardubica. Klub iz Malage je osvojio ovo takmičenje 2024. i