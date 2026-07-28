Dačić: SPS spreman i za parlamentarne i za predsedničke izbore

Vranje news pre 48 minuta  |  Vranjenews
Dačić: SPS spreman i za parlamentarne i za predsedničke izbore
Vranje - Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je ta partija spremna za izbore, kao i da je izdao nalog stranačkim odborima da u narednih mesec dana dostave predloge kandidata za poslanike i predsednika Srbije. "Mi smo spremni i za parlamentarne i za predsedničke izbore, iako i dalje smatramo da svi oni treba da budu redovni. To je moje političko uverenje već godinama. Mi očekujemo dobre rezultate na
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