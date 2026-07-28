Vučić obećao po 6.000, ali u Fondu fali 85 miliona evra

Vranje - U Akcionarskom fondu nalaze se paketi akcija nekadašnjih društvenih preduzeća koji su pripali državi posle aukcijskih ili tenderskih prodaja, kao i u okviru stečajnog postupka, što je bio slučaj sa akcijama prevoznika "Lasta".

Prema dosadašnjem iskustvu, prodaja državnih paketa akcija uglavnom se obavljala na Beogradskoj berzi kada većinski vlasnici upute ponude za preuzimanje preostalih udela, objavio je Nedeljnik. Primer je prodaja akcija u saobraćajnom preduzeću "Lasta" u proleće 2025. godine. U finansijskom izveštaju "Laste" stoji da je 24. aprila prošle godine njihov suvlasnik - ASP Strela Obrenovac objavila Obaveštenje o nameri preuzimanja. Akcionarski fond je deponovao svoj paket