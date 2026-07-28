Posle godina čekanja, Apoteci Beograd obećano sve: Plate, staž i novi rok od šest meseci

Vreme pre 2 sata
Posle godina čekanja, Apoteci Beograd obećano sve: Plate, staž i novi rok od šest meseci

Svi zahtevi Sindikata „Opstanak" Apoteke Beograd su prihvaćeni, a zaposleni će već u avgustu dobiti sredstva za rad, dok je za septembar najavljena isplata svih zaostalih zarada. To su saopštile predstavnice sindikata nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem

Svi zahtevi Sindikata „Opstanak“ Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobiće sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predstavnica Sindikata Snežana Pantelić Živanović kazala je novinarima ispred Predsedništva Srbije da će im i zdravstveno osiguranje već danas biti uplaćeno, kao i povezivanje radnog staža. „Predsednik nam je
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Tema jutra: Eskalacija krize apoteka Beograd

Tema jutra: Eskalacija krize apoteka Beograd

N1 Info pre 53 minuta
Kreni – Promeni: Apoteke Beograd sačuvane zahvaljujući istrajnosti zaposlenih i podršci građana

Kreni – Promeni: Apoteke Beograd sačuvane zahvaljujući istrajnosti zaposlenih i podršci građana

Nedeljnik pre 3 minuta
Kreni-promeni: Dogovor o rešavanju krize u Apotekama Beograd važan korak ka očuvanju te ustanove

Kreni-promeni: Dogovor o rešavanju krize u Apotekama Beograd važan korak ka očuvanju te ustanove

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Vučić danas obećao isplatu zaostalih 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Vučić danas obećao isplatu zaostalih 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Nova ekonomija pre 1 sat
"Vlast u izbornoj kampanji rešava problem Apoteke Beograd koji je sama napravila"

"Vlast u izbornoj kampanji rešava problem Apoteke Beograd koji je sama napravila"

Nova pre 1 sat
Prihvaćeni zahtevi radnika Apoteke Beograd: Oglasili se nakon sastanka sa Vučićem, poznato kada će isplata

Prihvaćeni zahtevi radnika Apoteke Beograd: Oglasili se nakon sastanka sa Vučićem, poznato kada će isplata

Mondo pre 1 sat
Kako je prošao sastanak zaposlenih Apoteka Beograd sa predsednikom: Radnici kažu da su im zahtevi uvaženi i da će im biti…

Kako je prošao sastanak zaposlenih Apoteka Beograd sa predsednikom: Radnici kažu da su im zahtevi uvaženi i da će im biti isplaćene zarade

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićOsiguranjeSindikat

Politika, najnovije vesti »

Tema jutra: Eskalacija krize apoteka Beograd

Tema jutra: Eskalacija krize apoteka Beograd

N1 Info pre 53 minuta
Grbović Macutu: Podbacili ste kao profesor, lekar i političar

Grbović Macutu: Podbacili ste kao profesor, lekar i političar

N1 Info pre 8 minuta
Republički štab za vanredne situacije: Istorijski nizak vodostaj Dunava, ublažiti posledice

Republički štab za vanredne situacije: Istorijski nizak vodostaj Dunava, ublažiti posledice

N1 Info pre 23 minuta
Pavićević: Mladić treba da se pusti na lečenje u Srbiju, prema Srbima selektivna pravda

Pavićević: Mladić treba da se pusti na lečenje u Srbiju, prema Srbima selektivna pravda

RTV pre 28 minuta
Republički štab za vanredne situacije: Istorijski nizak vodostaj Dunava, ublažiti posledice

Republički štab za vanredne situacije: Istorijski nizak vodostaj Dunava, ublažiti posledice

Beta pre 9 minuta