Posle godina čekanja, Apoteci Beograd obećano sve: Plate, staž i novi rok od šest meseci

Svi zahtevi Sindikata „Opstanak" Apoteke Beograd su prihvaćeni, a zaposleni će već u avgustu dobiti sredstva za rad, dok je za septembar najavljena isplata svih zaostalih zarada. To su saopštile predstavnice sindikata nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem

Svi zahtevi Sindikata „Opstanak“ Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobiće sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predstavnica Sindikata Snežana Pantelić Živanović kazala je novinarima ispred Predsedništva Srbije da će im i zdravstveno osiguranje već danas biti uplaćeno, kao i povezivanje radnog staža. „Predsednik nam je