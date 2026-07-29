Oštećen ATR 72-600 Er Srbije: YU-ASF van saobraćaja tri meseca

Aero.rs pre 3 sata  |  Predrag Vučetić
Oštećen ATR 72-600 Er Srbije: YU-ASF van saobraćaja tri meseca

ATR 72-600 Er Srbije registarske oznake YU-ASF biće van saobraćaja približno tri meseca nakon što je 28. jula oštećen na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, saopštila je nacionalna avio-kompanija.

Kako navodi Er Srbija, do incidenta je došlo kada je servisna oprema eksternog operatera zemaljskog opsluživanja ostvarila kontakt sa avionom tokom pružanja usluga drugoj avio-kompaniji. Time je potvrđeno da do oštećenja nije došlo tokom opsluživanja aviona Er Srbije. „Na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, 28. jula 2026. godine, došlo je do oštećenja aviona Er Srbije registarske oznake YU-ASF. Oštećenje je nastalo usled kontakta servisne opreme eksternog operatera
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