Alarm na beogradskim pijacama: Za jedan vikend iz prodaje povučeno 60 kilograma hrane

B92 pre 19 minuta
Alarm na beogradskim pijacama: Za jedan vikend iz prodaje povučeno 60 kilograma hrane

Veterinarska inspekcija pojačala je letnje kontrole na beogradskim pijacama, a tokom samo jednog vikenda povučeno je i uništeno oko 60 kilograma hrane životinjskog porekla.

Tokom samo jednog vikenda sa beogradskih pijaca povučeno je oko 60 kilograma hrane životinjskog porekla, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Letnje vrućine povećavaju rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla, zbog čega su kontrole na pijacama i u prodajnim objektima intenzivnije nego tokom ostatka godine. Ivanjac je istakla da su inspektori svakodnevno na terenu, dok su posebno pod nadzorom proizvodi od svinjskog mesa, kao i namirnice koje
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