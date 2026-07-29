Evroliga rasporedom već zapalila sezonu: ŽOC protiv Partizana, Vildosa protiv Zvezde!

Raspored Evrolige za sezonu 2026/27 odmah je donelo i odgovore na pitanje kada nas očekuju neki od najiščekivanijih okršaja u evropskoj košarci.

Za srpske ljubitelje košarke u centru pažnje biće Željko Obradović, Partizan i Crvena zvezda, čije će utakmice već od prvih kola nositi posebnu emotivnu težinu. Prvi veliki spektakl zakazan je za 13. oktobar, kada će Željko Obradović prvi put gostovati Partizanu kao trener Panatinaikosa. Legendarni stručnjak će u 5. kolu predvoditi "zelene" u Beogradu, svega nekoliko meseci nakon što je napustio klupu crno-belih i vratio se u klub sa kojim je osvojio čak pet titula