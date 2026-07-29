Evroliga rasporedom već zapalila sezonu: ŽOC protiv Partizana, Vildosa protiv Zvezde!

B92 pre 19 minuta
Evroliga rasporedom već zapalila sezonu: ŽOC protiv Partizana, Vildosa protiv Zvezde!

Raspored Evrolige za sezonu 2026/27 odmah je donelo i odgovore na pitanje kada nas očekuju neki od najiščekivanijih okršaja u evropskoj košarci.

Za srpske ljubitelje košarke u centru pažnje biće Željko Obradović, Partizan i Crvena zvezda, čije će utakmice već od prvih kola nositi posebnu emotivnu težinu. Prvi veliki spektakl zakazan je za 13. oktobar, kada će Željko Obradović prvi put gostovati Partizanu kao trener Panatinaikosa. Legendarni stručnjak će u 5. kolu predvoditi "zelene" u Beogradu, svega nekoliko meseci nakon što je napustio klupu crno-belih i vratio se u klub sa kojim je osvojio čak pet titula
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Poznat raspored Evrolige: Zvezda u prvom kolu dočekuje Žalgiris, Partizan Olimpiju iz Milana

Poznat raspored Evrolige: Zvezda u prvom kolu dočekuje Žalgiris, Partizan Olimpiju iz Milana

Newsmax Balkans pre 30 minuta
Spektakl u najavi: Evo kada Žoc i PAO gostuju Partizanu!

Spektakl u najavi: Evo kada Žoc i PAO gostuju Partizanu!

Hot sport pre 1 sat
Crveno slovo za grobare, poznato kada Željko dolazi u Arenu

Crveno slovo za grobare, poznato kada Željko dolazi u Arenu

Sport klub pre 1 sat
Navijači Partizana gledaju u raspored Evrolige i hvataju se za glavu: Sezona nije ni počela a problemi se već naziru

Navijači Partizana gledaju u raspored Evrolige i hvataju se za glavu: Sezona nije ni počela a problemi se već naziru

Nova pre 2 sata
Zvezda protiv Žalgirisa na startu Evrolige, Partizan čeka Olimpiju iz Milana

Zvezda protiv Žalgirisa na startu Evrolige, Partizan čeka Olimpiju iz Milana

RTV pre 3 sata
Savršen raspored za Žoca i PAO - 7/8 kod kuće

Savršen raspored za Žoca i PAO - 7/8 kod kuće

B92 pre 5 sati
Zvezda dobila lakši put, Partizan pred težim izazovom: Analiza evroligaškog rasporeda "večitih"

Zvezda dobila lakši put, Partizan pred težim izazovom: Analiza evroligaškog rasporeda "večitih"

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanŽeljko ObradovićEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Klub u kojem su igrali Bađo, Gvardiola i Pirlo otišao u stečaj

Klub u kojem su igrali Bađo, Gvardiola i Pirlo otišao u stečaj

Kamatica pre 19 minuta
„FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere“: Oglasila se UEFA nakon Infantinovog…

„FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere“: Oglasila se UEFA nakon Infantinovog roka upućenog savezima

Danas pre 10 minuta
FIFA nudi savezima po 40 miliona: Infantino postavio uslov koji je izazvao haos u svetskom fudbalu!

FIFA nudi savezima po 40 miliona: Infantino postavio uslov koji je izazvao haos u svetskom fudbalu!

Hot sport pre 9 minuta
Partizan i Real Madrid u trci za dominikanskog beka!

Partizan i Real Madrid u trci za dominikanskog beka!

Sport klub pre 24 minuta
Uefa u novom saopštenju osudila plan Infantina da proda udeo u vlasništvu Mundijala

Uefa u novom saopštenju osudila plan Infantina da proda udeo u vlasništvu Mundijala

Euronews pre 24 minuta