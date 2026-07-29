Posle razornog zemljotresa - novi udari ne prestaju

B92 pre 3 sata
Posle razornog zemljotresa - novi udari ne prestaju

Jugozapadni region Kjušu u Japanu pogodilo je više od 100 naknadnih potresa nakon snažnog zemljotresa koji je u utorak odneo najmanje 13 života.

Posebno dramatična situacija je u prefekturi Kumamoto, gde se spasilačke ekipe probijaju kroz ruševine fabrike papira i tržnog centra koji je pretrpeo eksploziju manje od sat vremena nakon zemljotresa. Japanska premijerka Sanae Takači upozorila je da je spasavanje zarobljenih ljudi "zaista trka sa vremenom". Hiljade stanovnika evakuisane su u privremene centre, dok su mnoga domaćinstva ostala bez električne energije. Jedna od najteže pogođenih lokacija je tržni
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