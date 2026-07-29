Infantino obećava savezima po 40 miliona dolara za podršku prodaji Mundijala

BBC News pre 2 sata | Sajmon Stoun - Glavni

REUTERS/Brian Snyder/File Photo Đani Infantino pokrenuo je kontorverznu inicijativu i pokušava da pridobije podršku za nju

Svi nacionalni fudbalski savezi koji podrže kontroverzni plan Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da delimično privatizuje najveća međunarodna takmičenja dobiće po 40 miliona dolara (35 miliona evra), obećao je šef FIFA Đani Infantino.

FIFA planira da proširi „finansiranje razvoja fudbala" osnivanjem nove, privatne kompanije koja će doneti više od 10 milijardi dolara, ali to je izazvalo veliko nezadovoljstvo u Evropi.

Infantino je postavio rok do 19. septembra za čelnike 211 fudbalskih saveza pod okriljem FIFA da se izjasne i samo u tom uslovu će moći da dobiji inicijalnu isplatu od 20 miliona dolara, navodi se u pismu na pet strana u koje je BBC imao uvid.

Zamisao šefa FIFA-e Đanija Infantina je da privatne kompanije kupuju udeo vlasništva u takmičenjima poput Svetskog prvenstva, što je naišlo na oštru reakciju Evropske fudbalske unije (UEFA).

Iz UEFA optužuju Infantina da zloupotrebljava fudbal kako bi se „obogatio zajedno sa svojim prijateljima".

Kako tvrde, u svetu fudbala postoji „značajno i sve veće protivljenje" novom planu.

FIFA je saopštila da želi da stvori komercijalnu podružnicu za vođenje najvećih takmičenja pod njenim okriljem, između ostalih i Svetsko prvenstvo, a spoljni investitori će moći da kupuju akcije u toj budućoj kompaniji.

Ovo je izazvalo strahove da privatni investitori imati previše uticaja, što bi moglo da dovede do masovnog proširenja Svetskog prvenstva u muškoj i ćenskoj konkurenciji, kao i Svetskog klupskog prvenstva.

Neki visoki svetski fudbalski zvaničnici, među kojima najmanje dva od osam potpredsednika FIFA, nisu konsultovane o planovima Svetske kuće fudbala, koje su prvi objavili Fajnenšel tajms i Tajms.

Do kraja nedelje, 55 zemalja članica UEFA trebalo bi da održi hitan sastanak usred rastućeg besa zbog predloga.

„Nemamo detalje o suštini ovog predloga, ni šta je zapravo predlog i koji su uslovi.

„Na osnovu ograničenih informacija, duboko smo zabrinuti zbog nedostatka procesa i upravljanja da bi se došlo do ove tačke, kao i zbog očigledne suštine i principa koji su uključeni", rekla je portparolka Fudbalske asocijacije Engleske.

Posle pisanja Fajnenšel tajmsa i Tajmsa i proračuna da bi novi planovi mogli da donesu Infantinu desetine miliona dolara, FIFA je objavila saopštenje u kojem tvrdi da će „pozvati treće strane da kupe manjinski vlasnički udeo kojim neće preuzeti kontrolu" nad novom firmom Fifa Forward Enterprise (FFE).

Time bi se „osnažile" komercijalne aktivnosti i organizacija takmičenja, tvrde.

Ukoliko taj predlog bude izglasan, grupu investitora u FFE bi trebalo da predvodi američka firma Thrive Eternal , koju je osnovao Džošua Kušner, brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa.

Getty Images Predsednik FIFA Đani Infantino i šef Bele kuće Donald Tramp dodelili su trofej prvaka sveta reprezentativcima Španije

Nije još bilo razgovora o ulozi Infantina ili bilo koga drugog u FFE, kažu za BBC izvori iz FIFA-e.

Ali, iz te organizacije navode u saopštenju da Infantino i drugi zvaničnici „imaju dužnost" da kontrolišu razvoj projekta, ali nisu ponudili više detalja i objašnjenja.

U predlogu plana navodi se da će svi nacionalni savezi koji su članovi FIFA dobiti i do 20 miliona dolara „jednokratno" za finansiranje razvoja fudbala.

Sve zemlje bi trebalo da profitiraju od bogatstva koje fudbal stvara, tvrdi Infantino.

„Pojedini delovi ove igre pretvorili su tu popularnost u izuzetnu komercijalnu vrednost, mi slavimo taj uspeh i želimo da se on nastavi, jer podiže celokupan fudbal.

„Naš posao je da se uverimo da ostatak fudbala raste zajedno sa tim: FIFA postoji da bi podržala održiv i inkluzivan razvoj u svakom kutku sveta",rekao je Infantino.

Iz UEFA imaju drugačije mišljenje: smatraju da FIFA ovom incijativom „prelazi granicu".

Mike Egerton/PA Wire Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin i velški fudbaler Geret Bejl (u sredini)

Iako UEFA čini samo četvrtinu od 211 članica FIFA, to telo uključuje većinu najuspešnijih svetskih reprezentacija.

Šest od osam četvrtfinalista ovogodišnjeg Svetskog prvenstva bili su iz Evrope, a pobednik je na kraju bila Španija.

Na svetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, u četvrtfinalima su igrale reprezentacije pet, odnosno šest evropskih zemalja.

UEFA je svesna da bi svako takmičenje koje organizuje FIFA bilo daleko manje vredno ako njenei članice ne bi bili uključeni.

Eventualno dodatno proširenje učesnika Svetskog prvenstva značajno bi se odrazilo na ionako zgusnut fudbalski kalendar.

Visoki izvor iz engleskog fudbala rekao je za BBC Sport da je pretnja koju predstavlja plan FIFA jedna od najvećih sa kojima se ovaj fudbal ikada suočio i da je u rangu sa Evropskom Superligom, koja je izazvala veliku kontroverzu 2021. godine i ukinuta je u roku od 48 sati.

Čini se malo verovatnim da će FIFA odustati na isti način.

Ovogodišnji Mundijal sa 48 učesnika bio je najveći u skoro stogodišnjoj istoriji takmičenja.

Sledeće Svetsko prvenstvo 2030. biće odigrano u čak šest zemalja i na tri kontinenta.

Koliko su u Evropi ogorčeni zbog postupaka FIFA, odnosno njenog predsednika, Švajcarca Đanija Infantina, govori i to što je predsednik UEFA, Slovenac, Aleksandar Čeferin bojkotovao je finale Svetskog prvenstva Španija - Argentina u znak protesta zbog niza kontroverzi tokom turnira.

Među njima je jedan od najupečatljivijih bio potez američkog predsednika Donald Tramp koji je pozvao Infantina, a potom je komisija FIFA ukinula suspenziju od jedne utakmice neigranja američkom napadaču Folarina Baloganu koji je isključen u prethodnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine.

Odlukom FIFA, Amerikancu je kazna preinačena u uslovnu suspenziju, čime mu je bilo dozvoljeno da igra u osmini finala protiv Belgije.

'Niko nije vlasnik fudbala'

FIFA nudi argument i tvrdi da upravljačka tela u drugim sportovima imaju firme koje se bave komercijalnom stranom sporta.

Ali, u UEFA smatraju da bi dalje proširivanje takmičenja pod okriljem FIFA i njihovo češće održavanje ugrozilo njihovu profitabilnost.

„Ovo prelazi granicu koju fudbalske upravljačke institucije nikada ne bi smele da pređu.

„UEFA ovo shvata izuzetno ozbiljno. Tako bi trebalo da postupi i svaki nacionalni fudbalski savez.

„Tako bi trebalo da postupi i svaki akter: lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre", saopštili su iz UEFA.

„Duša i upravljanje fudbalom nisu imovina kojom se trguje.

„Niko od nas nije vlasnik fudbala. Fudbal nije vlasništvo FIFA da bi ga ona prodavala", poručuju iz UEFA.

Ukoliko plan bude sproveden, FIFA bi zadržala kontrolu nad firmom FFE i „ekskluzivni autoritet u upravljanju fudbalom, takmičenjima, kalendarom međunarodnih utakmica i svim regulatornim i sportskim odlukama".

O ovom pitanju će se verovatno raspravljati na narednom sastanku Saveta FIFA na jesen, a onda i u decembru, kada bi trebalo da se održi Interkontinentalni kup za klubove.

Glasanje o predlogu bi moglo da se održi na narednom FIFA kongresu u martu u Maroku, kada će svih 211 članica imati priliku da se izjasne.

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(BBC News, 07.29.2026)