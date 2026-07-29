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'Mislila sam da umirem': Spasioci u trci s vremenom posle zemljotresa u Japanu

Mnogi se vode kao nestali u zemljotresu jačine 6,8 stepen Rihterove skale koji je pogodio ostrvo Kjušu na jugozapadu Japana.

BBC News pre 59 minuta
Urušen krov fabrike u Jatsuširu
Rodrigo Reyes Marin/EPA
Urušen krov fabrike u Jatsuširu

Dok spasioci tragaju za preživelima posle snažnog zemljotresa koji je pogodio jugozapad Japana, broj potvrđenih žrtava je porastao na 13.

Mnogi se i dalje vode kao nestali posle potresa jačine 6,8 stepen Rihterove skale koji je zabeležen na ostrvu Kjušu, a najsnažnije se osetio u prefekturi Kamamoto.

Troje mrtvih pronađeno je u tržnom centru u kojem se posle potresa dogodila eksplozija.

Sanae Takaiči, premijerka Japana, rekla je da su spasioci u „trci sa vremenom“.

Hiroko Ogata, 75-godišnja suvlasnica restorana u gradu Jatsuširo, tek je ušla u restoran kada je sve krenulo da se trese.

„Bila sam iznenađena i uplašena. Sakrila sam se ispod stola odmah, ali je sto počeo naglo da se pomera levo-desno, zajedno sa mnom", opisuje ona za BBC.

Ceo život je provela u Jatsuširu, administrativnom centru Kumamota, prefekturi u kojoj su učestali zemljotresi, pa je znala kako da odreaguje.

U dva potresa iz 2016. je poginulo 277 ljudi, a 2.800 je povređeno, ali uprkos tome, Ogata „nikad nije osetila tako veliki potres".

„Zemljotres pre 10 godina bio je ništa za ovaj. Mislila sam da umirem", kaže.

Nekoliko metara dalje od Ogate bila je Jui (to nije njeno pravo ime), koja je sedela u njenoj poslastičarnici.

„Nisam bila sigurna šta je buka od zemljotresa, a šta od eksplozija.

„Mogla sam samo da se držim za stolicu na kojoj sedim dok su snažni potresi nailazili jedan za drugim", opisuje.

Pogled na razrušeni tržni centar iz vazduha
EPA
Urušen dimnjak fabrike
Rodrigo Reyes Marin/EPA

Veliki broj ljudi se vodi kao nestalo posle urušavanja tržnog centra u Kamamotu i dimnjaka u jednoj fabrici.

Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da zemljotres „nije izazvao štetu niti bezbednosne probleme“ u nuklearnoj elektrani Sendaj, oko 100 kilometara od epicentra.

Hiljade domova ostalo je bez struje, a oštećeni su i mnogi putevi.

I dok su nadležni u Japanu prvobitno rekli da je jačina zemljotresa 7,1 stepen po Rihteru, Američki geološki zavod je procenio da je jačina 6,8 stepeni.

U prethodna 24 sata, zabeleženo je i 100 naknadnih potresa.

Mapa Japana sa tačkama gde je bilo podrhtavanja tla
BBC
Mapa Japana sa tačkama gde je bilo podrhtavanja tla
BBC

'Najjači zemljotres koji sam doživeo'

Kenzo Macumoto, 73-godišnjak koji upravlja hotelom u Jacuširu, pamti brojne zemljotrese, ali ne i ovakav.

„Bio je to najjači zemljotres koji sam doživeo.

„Nisam siguran da će se region oporaviti od štete", rekao je Kanzo Macumoto, 73-godišnjak, koji upravlja hotelom u Jacuširu, za AFP.

Čiharu Hara, koja je bila na poslu kada se desio zemljotres, kaže se da se njena kancelarija „jako ljuljala s jedne na drugu stranu“.

„Plašila sam se da će se srušiti. Svi su paničili“, rekla je 35-godišnja Hara za AFP.

Japan je jedna od zemalja sveta sa najviše zemljotresa, sa oko 1.500 zemljotresa godišnje.

Posle potresa - eksplozija

Troje ljudi je poginulo, a još troje zaposlenih u prodavnici se vode kao nestali posle eksplozije u tržnom centru u Kumamotu, rekao je Akio Jošida, direktor ove poslovne zgrade.

Utvrđuje se uzrok eksplozije, a prioritet kompanije su potraga i spasavanje, dodao je.

Tržni centar je otvoren 2005, a pretrpeo je štetu u zemljotresu u Kumamotu 2016. godine.

Renoviran je u skladu sa seizmičkim standardima Japana, rekli su zvaničnici ove kompanije.

U trenutku zemljotresa u tržnom centru je bilo oko 3.000 kupaca, kao i između 1.300 i 1.500 zaposlenih, rekao je Jošida.

Kupcima je rečeno da ostanu na bezbednim lokacijama dok se potres ne smiri.

Eksplozija se dogodila posle evakuacije zgrade.

Pogledajte video: Jak zemljotres pogodio Japan, evakuacija iz tržnog centra

Pogledajte fotografije iz Japana

Život u Kunamotu posle zemljotresa
Rodrigo Reyes Marin/EPA
Žena čuči ispred srušene zgrade
Reuters
Oštećen put posle zemljotresa
Kyodo/Reuters
muškarac fotografiše srušen most posle zemljotresa
Reuters
Srušeni dimnjak u krugu fabrike posle zemljotresa
Reuters
Razlupani automobili, delovi zgrade po putu na parkingu
Reuters
Žena skuplja ruševine zgrade
Reuters
Srušena zgrada
Reuters
Radnici rasklanjaju delove kuće koji su se urušili
Reuters
Urušen tržni centar i spasioci koji stoje ispred
Reuters
urušeni delovi tržnog centra
Reuters
Srušen most, snimah iz vazduha
Reuters
invalidska kolica razbacana po ulici
EPA

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(BBC News, 07.29.2026)

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