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'Najjači zemljotres koji sam doživeo': Najmanje 13 žrtava u Japanu, traga se za nestalima

I dok su nadležni u Japanu prvobitno rekli da je jačina zemljotresa 7,1 stepen po Rihteru, Američki geološki zavod je procenio da je jačina 6,8 stepeni.

BBC News pre 24 minuta
Žena čuči ispred srušene zgrade
Reuters

Najmanje 13 ljudi je poginulo, a mnogi se vode kao nestali u zemljotresu jačine 7,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio ostrvo Kjušu na jugozapadu Japana.

Sanae Takaiči, premijerka Japana, rekla je da su spasioci u „trci sa vremenom“.

Veliki broj ljudi se vodi kao nestalo, jer se urušio tržni centar u Kamamotu i dimnjak u fabrici.

Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da zemljotres „nije izazvao štetu niti bezbednosne probleme“ u nuklearnoj elektrani Sendaj, oko 100 kilometara od epicentra.

Hiljade domova ostalo je bez struje, a oštećeni su i mnogi putevi.

I dok su nadležni u Japanu prvobitno rekli da je jačina zemljotresa 7,1 stepen po Rihteru, Američki geološki zavod je procenio da je jačina 6,8 stepeni.

„Bio je to najjači zemljotres koji sam doživeo.

„Nisam siguran da će se region oporaviti od štete", rekao je Kanzo Macumoto, 73-godišnjak, koji upravlja hotelom u Jacuširu, za AFP.

Čiharu Hara, koja je bila na poslu kada se desio zemljotres, kaže se da se njena kancelarija „jako ljuljala s jedne na drugu stranu“.

„Plašila sam se da će se srušiti. Svi su paničili“, rekla je 35-godišnja Hara za AFP.

Japan je jedna od zemalja sveta sa najviše zemljotresa, sa oko 1.500 zemljotresa godišnje.

Pogledajte video: Jak zemljotres pogodio Japan

muškarac fotografiše srušen most posle zemljotresa
Reuters
Srušeni dimnjak u krugu fabrike posle zemljotresa
Reuters
Razlupani automobili, delovi zgrade po putu na parkingu
Reuters
Žena skuplja ruševine zgrade
Reuters
Srušena zgrada
Reuters
Radnici rasklanjaju delove kuće koji su se urušili
Reuters
Urušen tržni centar i spasioci koji stoje ispred
Reuters
urušeni delovi tržnog centra
Reuters
Srušen most, snimah iz vazduha
Reuters
invalidska kolica razbacana po ulici
EPA

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(BBC News, 07.29.2026)

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