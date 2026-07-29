Đorđević (ZLF): Ustavni sud je aktivan samo kada odgovara nekome iz režima

Beta pre 1 sat

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je da je Ustavni sud, koji godinama ne postupa po brojnim zahtevima opozicije, prilično neaktivan kada je reč o njegovoj osnovnoj funkciji - kontroli ustavnosti i zakonitosti, ali da je aktivan kada to odgovara nekome iz vlasti.

"Aktivni su kada to odgovara nekome iz režima ili Vlade, kada su sluškinje izvršne vlasti, što nikako ne bi smeli da budu", rekla je Đorđević za današnje izdanje lista Nova.

Ona je navela da su u januaru 2024. godine Ustavnom sudu podneli tri zahteva za poništavanje republičkih, pokrajinskih i beogradskih izbora, ali da su odgovor dobili samo za beogradske izbore.

"Stigao je odgovor samo za beogradske, gde su naveli da nema potrebe da odlučuju o tome, jer kada smo mi podneli taj zahtev, nije bila konstituisana gradska skupština i išlo se na nove izbore... To je prilično sramotno bavljenje tim slučajem", ocenila je Đorđević.

Dodala je da je opozicija podnela Ustavnom sudu niz zahteva u drugim slučajevima, da je pre tri godine podnet i zahtev za ocenu ustavnosti Zakona o socijalnoj karti i, ali da nisu dobili "ni pismo ni razglednice" od tog suda.

"Ima više od 10 predloga za ocenu ustavnosti koje je Zeleno-levi front sa kolegama podnosio i nismo dobili nikakav odgovor", kazala je Đorđević.

(Beta, 29.07.2026)

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