Hitna pomoć: Četvoro lakše povređenih u dve saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Beta pre 7 minuta

Četiri osobe su lakše povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Ekipe te službe primile su ukupno 115 poziva, a 32 puta su intervenisale na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali hronični i psihijatrijski pacijenti.

Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojno-medicinska akademija (VMA), Kliničko-bolnički centar (KBC) "Dr Dragiša Mišović" i KBC Zemun, Institut za majku i dete i dečja klinika "Olga Popović - Dedijer".

(Beta, 29.07.2026)