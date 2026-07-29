Najmanje 13 osoba poginulo u zemljotresu u Japanu

Beta pre 1 sat

Najmanje 13 osoba je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 koji je pogodio Japan, saopštila je premijerka Sanae Takači.

Očekuje se da će broj žrtava zemljotresa u prefekturi Kumamoto rasti, jer se veliki broj ljudi i dalje vodi kao nestao.

Ovaj zemljotres je dostigao intenzitet šindo 7, najviši nivo na japanskoj skali seizmičkog intenziteta, saopštile su lokalne vlasti.

Spasioci su nastavili potragu za preživelima uprkos rastućim temperaturama.

"Izražavam najdublje saučešće porodicama onih koji su izgubili živote", rekla je Takaiči novinarima, dodajući da će vlada angažovati sve raspoložive resurse kako bi spasila što veći broj ljudi, prenosi Japan tajms.

Glavni sekretar kabineta Minoru Kihara, najviši portparol japanske vlade, rekao je na konferenciji za novinare da je potvrđeno da je sedam osoba zadobilo teške povrede, dok je 29 ljudi lakše povređeno.

Najmanje tri osobe poginule su u tržnom centru u mestu Kašima nakon što je eksplozija razorila zgradu i izazvala njeno urušavanje. Vlasti istražuju mogućnost da je uzrok bila eksplozija gasa, pošto su spasioci prijavili da su u unutrašnjosti objekta osetili miris gasa.

Stotine spasilaca, uključujući pripadnike Japanskih snaga za samoodbranu, vatrogasce i policiju, pretraživali su područje u potrazi za preživelima.

(Beta, 29.07.2026)