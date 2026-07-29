RHMZ: Višednevni toplotni talas u Srbiji, građani upozoreni na opasnosti

Beta pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je objavio da je usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se krajem jula i u prvoj dekadi avgusta očekuje na teritoriji Srbije, od danas u 11.20 inicirao pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Objavljena su i uputstva za građane u kojim se upozoravaju na opasnost od lakog iniciranja i širenja vatre na otvorenom, opasnost po zdravlje kao i rizik od toplotnog udara i dehidracije.

Građanima je, uz napomenu "alarm - vanredni događaji" savetovano i da smanje boravak na otvorenom.

Jak dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje pet dana u kontinuitetu očekuje se, počev od sutra, 30. jula. Po nekim prognozama toplotni talas će trajati možda i više od 10 dana.

U beogradskoj Hitnoj pomoći je agenciji Beta danas rečeno da su tokom prepodne imali 22 intervencije na javnim mestima, među kojima i  zbog problema s vrućinom, te dodali da je situacija, u odnosnu na prethodne dana uobičajna.

Tokom prepodneva ukupno su imali 79 intervencija.

(Beta, 29.07.2026)

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