Rusija optužila saosnivača Telegrama Durova za pomaganje terorizmu

Glavna ruska domaća bezbednosna agencija saopštila je danas da je saosnivač aplikacije Telegram Pavel Durov optužen za pomaganje terorizma i da je pokrenut postupak za njegovo stavljanje na međunarodnu poternicu.

Optužbe protiv Durova, koji je rođen u Rusiji i tu počeo svoju karijeru, a kasnije se preselio u inostranstvo, objavljene su u vreme kada ruske vlasti ograničavaju Telegram, jednu od najpopularnijih aplikacija za poruke u zemlji, piše agencija AP.

To je deo dugotrajnih napora da se stavi internet pod punu kontrolu Kremlja, a koji su se pojačali od početka ruske invazije Ukrajine u februaru 2022. godine.

Ruska Federalna služba za bezbednost (FSB) optužila je upravu Telegrama da ne uklanja "brojne kanale, četove i botove" koji "aktivno koriste ukrajinske bezbednosne agencije, teroristi i ekstremističke organizacije da pripremaju i koordinišu dela sabotaže i terorizma masovnog ubijanja i sajber prevare" u Rusiji, što je kao rezultat imalo "brojne ljudske žrtve".

Durov je ranije ove godine objavio da su ruske vlasti pokrenule krivičnu istragu protiv njega i optužio ih da izmišljaju povode da bi se ograničio pristup Telegramu kao deo nastojanja da se "uguši pravo na privatnost i slobodu govora".

Pod predsednikom Vladimirom Putinom ruske vlasti su preduzele različite mere da obuzdaju internet, prenosi agencija AP. One su uvele restriktivne zakone i zabranile portale i platforme koje ih ne poštuju i usmerile se na poboljšanje tehnologije da bi se pratila i manipulisala razmena onlajn.

Brojne popularne platforme društvenih mreža kao što su Fejsbuk, Instagram i Iks, zabranjene su u Rusiji. Jutjub je ograničen, popularne aplikacije za poruke kao što su Signal i Vajber blokirane su, a najpopularnije kao što su Vocap (WhatsApp) i Telegram ograničene su.

Iako je i dalje moguće zaobići neke od restrikcija upotrebom virtuelnih privatnih mreža usluga (VPN), mnogi od njih se takođe redovno blokiraju.

Istovremeno Rusija aktivno promoviše nacionalnu aplikaciju za poruke poznatu kao MAX koja, kako kažu kritičari, može da se koristi za nadzor. Inženjeri i zvaničnici predstavljaju tu platformu kao nešto što se može koristiti za poruke, onlajn vladine usluge, plaćanja i drugo. Otvoreno kaže da će deliti podatke korisnika sa vlastima ako se to traži i stručnjaci navode da ne koristi enkripciju.

Protiv Durova pokrenuta je krivična istraga na još nekoliko mesta u svetu. On je 2024. bio uhapšen u Parizu zbog navoda da se njegova platforma koristi za tajnu aktivnost, uključujući trgovinu drogom i distribuciju slika sa seksualnim zlostavljanjem dece.