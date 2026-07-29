Skupština izglasala poverenje vladi, Brnabić poslanicima: Vidimo se uskoro
Sednica je trajala tri dana, predsednica skupštine Ana Brnabić je zahvalila poslanicma i poručili "vidimo se uskoro", zaključivši sednicu.
Predlog da se na dnevnom redu sednice nađe tačka o nepoverenju vladi dala je opozicija, sazvana je na zahev poslanika vladajuće većine.
Neposredno pre glasanja, obratio se premijer Đuro Macut koji je rekao da je glavni zatak vlade bio da se očuva mir i stabilnost i da je uspela da to uradi.
Naveo je da se tokom sednice čulo mogo kritika, "ali naš dogovor neće biti uvrede niti politički sukobi, naš odgovor biće još više rada".
"Naš posao nije da učestvujemo u političkim sukobima već da vodimo Srbiju napred. Stabilno, odgovorno i sa jasnom vizijom budućnosti", rekao je Macut.
On je, tokom senice Skupštine Srbije sazvane na zahtev opozicije radi izglasavanja nepoverenja Vladi, pitao premijera Đura Macuta i ministarku države uprave i lokalne samouprave Suzanu Paunović o tome, te ocenio da i to pokazuje kakvu je državu sadašnja vlast stvorila.
Aleksić je kritikovao vlast što je, umesto decentralizacije države, uvela kompletnu centralizaciju i što se odluke donose iz jednog centra.
Kazao je i da nema problem što tokom sednice vladu brane poslanici vlasti koji rukovode lokalnim samouprava i gradovima, ali da ima problem zbog toga što glasaju za odluke koje su protiv interesa tih samouprava i građana koji tamo žive.
"Umesto decentralizacije doveli ste do totalne centralizacije, opštine se ne pitaju ništa već samo izvršavaju naloge centrale", kazao je Aleksić.
Pitao je ministra poljoprivrede Dragana Glamočića o Nacrtu izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja koji je u proceduri.
"Veliki broj ljudi smatra da ovaj nacrt treba da se povuče iz procedure, zbog povrede procedure, loših rešenja, neusklađenosti sa pravilima EU", rekao je.
Naveo je da je posebno sporan Član 21, po kom, kako je kazao, neke lokalne samouprave će moći da određuju koliko će neko moći da ima stoke.
Pitao je premijera Macuta šta se dogodilo sa aferom prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a ministra unutrašanjih poslova ivicu Dačić o tome što je, kako je kazao, "njihov komandant" SAJ čestita rođendan Zvezdanu Jovanoviću, osuđenim zbog ubistva premijera Zorana Đinđića.
Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Milošević je kao jedan od razloga za obaranje Vlade navela i diogađaje u Zaječaru i Timočkoj krajini, te je optužila vlast da je spremna da žrtvuje ceo kraj da bi, kako je rekla, kineski Ziđin otvorio još jedan rudnik i topionicu.
Kazala je da Vladu ne poštuje zakone i da zastupa tu kompaniju, a ne interese građana, jer bi, da nije tako, zaustavila te radove.
Smatra da Vlada Srbije treba da "padne" čak i da je dobro radila zbog novog rudnika koji planira kineska kompanija Ziđin u okolini Zaječara.
"Ne poštujete građane koje ćete žrtvovati zbog kineskog profita", rekla je Milošević.
Milošević je rekla da je inspektor utvrdio da je ta kompanija posekla bez saglasnosti nadležnih organa 12 hektara šume.
"Sada ćutite, (Vlada), a za vreme izborne kampanje opsedali ste Zaječar, a sada kada su ljudi u strahu ne dolazite tamo", navela je Milošević.
Naglasila je da su ljudi u strahu jer će ih raseliti sa poljoprivrednog zemljišta zbog otvaranja megarudnika sa četiri okna na 1.650 metara dubine i tunelima od 6,5 kilometara koji će doći na dva kilometra od centra Zaječara.
"Šta je ideja, da nas otrujete i ostanete samo vi na opušenoj zemlji. Vlada koja štiti stranog investitora ne zaslužuje poverenje građana", rekla je.
Zaječar je, prema njenim rečima i bez nove topionice za taj rudnik jedan od najzagađenijih gradova.
"Timočka krajina nije na prodaju, niti služi stranim interesima i 2.000 građana podnelo je na prostoran plan primedbe Republičkoj genciji za prostorno planiranje", rekla je Milošević.
Pozvala je ministarku građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandru Sofronijević da dođe u Niš i objasni građanima Borske ulice gde će da žive kada se "železničkom obilaznicom" pruga izmesti sa Palilule u Pantelej - iz jednog gustog naselja u drugo, umesto da se izmesti van grada.
Milošević je pozvala ministarku privrede Adrijanu Mesarević "da ne cokće" a, posle par minuta svog govora, rekla je: "Nemojte da me gledate tako zaljubljeno".
Poslanici Skupštine Srbije su danas popodne, trećeg dana sednice, posle jednočasovne pauze nastavili sednicu o nepoverenju Vladi uz dijametralno suprotne stavove opozicije koja je to tražila, i vlasti čiji predstavanici podržavaju kabinet premijera Đura Macuta.
Poslanik opozicionog NPS Aleksandar ivanović rekao da je SNS je za 14 godina, koliko je na vlasti, urušila institucije, dok je poslanik SNS Goran Nikolić stavove opozicije nazvao "rijalitijem i maskaradom".
Ivanović je kazao da je vlast princip profesionalne odgovornosti i ličnih kvalifikacija zamenila principom lojalnosti i da je zato bilo moguće da vlasnik pečenjare postane direktor Elektroprivrede Srbije.
"Kada u državi nema institucija, onda nema ni primene zakona, a nema ni zaštite građana", rekao je on.
Naglasio je da vlast tvrdi da je rešeno pitanje "Apoteke Beograd" i ustvrdio da to pitanje nije rešeno već je, kako je naveo, " radnicima obećano da će im se vratiti novac koji su zaradili".
"To je njihovo stečeno pravo. Doveli ste ih za 15 meseci do prosjačkog štapa, a onda odveli kod predsednika (Aleksandar Vučić) da mu poljube ruku da im vrati novac", kazao je Ivanović.
Poslanik Goran Nikolić iz vladajuće SNS je kazao da se od opozicije, osim uvreda i laži, ništa drugo nije čulo, te je njihove navode ocenio kao pokušaj povećenja političkog rejtinga.
On je rekao dsmatra da je pokušaj izglasavanja nepoverenja vladi pokušaj samopromocije i podizanja rejtinga opozicionih stranaka" koje su, kako je ukazao, " totalno u zapećku i u senci bezimene blokaderske ili takozvane studentske liste".
Ivanović je kazao da je vlast princip profesionalne odgovornosti i ličnih kvalifikacija zamenila principom lojalnosti, te ukazao da je zato bilo moguće i da direktor Elektroprivrede Srbije bude vlasnik pečenjare.
"Kada u državi nema institucija onda nema ni primene zakona a nema ni zaštite građana", rekao je on.
Nikolić je kazao da se od strane opozicije, osim uvreda i laži, ništa drugo nije čulo, te je njihove navode ocenio kao pokušaj povećenja političkog rejtinga.
Predsednica Parlamenta Ana Brnabić je kazala da će poslanici danas raditi i posle 18.00 časova.
Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović ocenio je da svi predstavnici vlasti predstavljaju kao da su svi decenijama protiv njih i Srbije i da je uvek neka težina, zbog čega je poručio građanima "da će sve biti u redu kada više ne bude vlasti Srpske napredne stranke (SNS) i Socijalističke partije Srbije (SPS)".
"Mi ovde govorimo o decenijama vlasti jedne te iste strane. Mi ovde ne govorimo o vlasti i Vladi Đura Macuta. Jako je zanimljivo bilo da u prethodnih godinu dana kolege iz SNS nisu govorile o Vladi Đura Macuta, nego su branile politiku Aleksandra Vučića. I to je ono o čemu mi danas i svih ovih dana treba da pričamo. Građani će se vrlo brzo pitati na izborima da li žele kontinuitet", naveo je Veselinović.
On se osvrnuo i na mandate za političke funkcije, navodeći da je aktuelni predsednik države Aleksandar Vučić bio ministar informisanja 90-ih godina, pa je bio prvi potpredsednik Vlade, pa premijer, pa 10 godina predsednik, a da sada želi ponovo da bude premijer.
"Da li se mi kao jedno demokratsko društvo, kao pripadnici političkih stranaka, zalažemo za ograničenje mandata koje jedna tekovina i čija je funkcija da se ograniči samovolja, da se ne pravi kult ličnosti, već da se zalažemo za jačanje institucija. Da li želimo da opet imamo vladara koji vlada desetinama godina, ili želimo da na čelo države i sistema dođu novi ljudi i nove ideje?", pitao je Veselinović.
Njemu je odgovorio šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov koji je kazao da građani znaju kako je bilo za vreme prethodne vlasti i ocenio da će tako biti i ukoliko SNS padne sa vlasti, dodajući i da je predsednik države ograničen na dva mandata i da je opozicija "godinama lagala" kako se planira promena Ustava da bi Vučić mogao ponovo da se kandiduje.
"Da li će ili neće da bude predsednik Vlade, to će prvo da odluči on, a onda će da odluči narod, pa ćemo da vidimo šta narod kaže", kazao je Jovanov.
Poslanica Socijalističke partije Srbije (SPS) Dunja Simonović Bratić ocenila je da sadašnja parlamentarna opozicija nakon predstojećih izbora neće sedeti u Skupštini, te da tok sednice o nepoverenju Vladi izgleda kao da vlast Vladu brani od same sebe.
"Možda i mi, kao neko ko je u svemu ovome učestvovao i imamo neke zamerke (na rad Vlade), verovatno ih i imamo, ali zarad prilike i svega što se dešava, apsloutno mi ne pada na pamet da se time bavim. Još jednom želim da čestitam celoj Vladi što je u ovom teškom periodu, poslednjih godinu i po dana, uspela da vrati stanje u Srbiji u jednu koliko-toliku normalnost", kazala je poslanica SPS i izrazila nadu da vanrednih izbora neće biti.
Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Dragan Delić kazao je da Vladi Srbije zamera što nema jasnu, dugoročnu, koherentnu i razvojnu zdravstvenu politiku, niti stručno utemeljene prioritete u zdravstvenom sistemu, ili domaćinsko poslovanje, navodeći da ima 15-ak problema koje Vlada nije uspela da reši.
Nabrajajući neke od njih, istakao je liste čekanja, inovativne terapije, a kao najveći problem zdravstvenog sistema naveo da u Srbiji decenijama postoji "neprihvatljiva, stručno neopravdana, supremacija i dominacija kurativne medicine, koja leči, nad preventivnom medicinom, koja odlaže ili sprečava pojavu određene bolesti".
"Istine radi, 85 odsto smrtnih ishoda u Srbiji vezano je za hronične, nezarazne bolesti, koje su manje ili više preventibilne. Nastavak kampanje preventivnih pregleda kroz takozvani karavan zdravlja, gde se ide od grada do grada, potpuno je pogrešan i sa stručne i sa ekonomske strane, kao da smo u 1946. godini. Ne radi se tako ni primarna, ni sekundarna prevencija", kazao je Delić i predložio da od 26 pregleda izabranog lekara na dnevnom nivou, bar pet pregleda budu preventivni, svakog radnog dana tokom cele godine.
Angažovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u rešavanju nagomilanih problema u Apotekarskoj ustanovi Beograd, kako je dodao, može da razume i opravda, ali da to pokazuje da je izvršna vlast neefikasna, neodgovorna i nekompetentna kada su u pitanju lekovi i apoteke.
Sa druge strane, premijer i ministri su uglavnom odbacivali kritike opozicije, hvaleći se uspesima i rezultatima koji su postignuti, dok su pojedini ministri iznosili i, kako tvrde, malverzacije u koje su bili umešani predstavnici opozicije.
Prema najavama predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, završetak rasprave o nepoverenju Vladi i glasanje se očekuju danas, uz mogućnost da parlament produži rad i do kasnih večernjih sati kako bi sve bilo završeno.
Zahtev za vanredno zasedanje na kome će se raspravljati o nepoverenju Vladi , podnelo je 109 narodnih poslanika.
U februaru je 62 poslanika opozicije podnelo predlog za glasanje o nepoverenju Vladi zbog afere Generalštab, a predsednica Skupštine Ana Brnabić zakazala je sednicu sa tom tačkom dnevnog reda tek 15. aprila, više od dva meseca nakon što je predlog podnet.
Poslanici vladajuće većine više puta nisu želeli da daju kvorum da ta sednica bude održana, a predsednica parlamenta izjavila je po novom zakazivanju te sednice, da "opozicija nije imala dovoljno poslanika" za tu raspravu, pa su potpise dodali i poslanici vlasti.
Dok se sednica o nepoverenju Vladi ne okonča, vanredni parlamentarni izbori ne mogu da budu raspisani.
Ukoliko Skupština odbije predlog o nepoverenju Vladi, ona nastavlja svoj mandat i moći će, u pravnom smislu, odmah da podnese ostavku predsedniku Republike.
Ukoliko Skupština usvoji predlog o nepoverenju Vladi, ili premijer Đuro Macut sam podnese ostavku, počeće da teče rok od 30 dana tokom kojeg mora da se izabere nova Vlada, a ukoliko se to ne desi, Skupština će biti raspuštena, a izbori raspisani.
Izborna kampanja za Skupštinu ne može trajati kraće od 45 ni duže od 60 dana, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će parlamentarni izbori biti održani u oktobru ili novembru.
(Beta, 29.07.2026)