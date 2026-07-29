Skupština izglasala poverenje vladi, Brnabić poslanicima: Vidimo se uskoro

Poslanik opozicionog Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić upozorio je na postojanje "sivih struktura" u okviru vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) koje, kako tvrdi, upravljaju opštinama i gradovima, iako nemaju nikakve zvanične funkcije.

On je, tokom senice Skupštine Srbije sazvane na zahtev opozicije radi izglasavanja nepoverenja Vladi, pitao premijera Đura Macuta i ministarku države uprave i lokalne samouprave Suzanu Paunović o tome, te ocenio da i to pokazuje kakvu je državu sadašnja vlast stvorila.

Aleksić je kritikovao vlast što je, umesto decentralizacije države, uvela kompletnu centralizaciju i što se odluke donose iz jednog centra.

Kazao je i da nema problem što tokom sednice vladu brane poslanici vlasti koji rukovode lokalnim samouprava i gradovima, ali da ima problem zbog toga što glasaju za odluke koje su protiv interesa tih samouprava i građana koji tamo žive.

"Umesto decentralizacije doveli ste do totalne centralizacije, opštine se ne pitaju ništa već samo izvršavaju naloge centrale", kazao je Aleksić.

Pitao je ministra poljoprivrede Dragana Glamočića o Nacrtu izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja koji je u proceduri.

"Veliki broj ljudi smatra da ovaj nacrt treba da se povuče iz procedure, zbog povrede procedure, loših rešenja, neusklađenosti sa pravilima EU", rekao je.

Naveo je da je posebno sporan Član 21, po kom, kako je kazao, neke lokalne samouprave će moći da određuju koliko će neko moći da ima stoke.

Pitao je premijera Macuta šta se dogodilo sa aferom prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a ministra unutrašanjih poslova ivicu Dačić o tome što je, kako je kazao, "njihov komandant" SAJ čestita rođendan Zvezdanu Jovanoviću, osuđenim zbog ubistva premijera Zorana Đinđića.

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Milošević je kao jedan od razloga za obaranje Vlade navela i diogađaje u Zaječaru i Timočkoj krajini, te je optužila vlast da je spremna da žrtvuje ceo kraj da bi, kako je rekla, kineski Ziđin otvorio još jedan rudnik i topionicu.

Kazala je da Vladu ne poštuje zakone i da zastupa tu kompaniju, a ne interese građana, jer bi, da nije tako, zaustavila te radove.

Smatra da Vlada Srbije treba da "padne" čak i da je dobro radila zbog novog rudnika koji planira kineska kompanija Ziđin u okolini Zaječara.

"Ne poštujete građane koje ćete žrtvovati zbog kineskog profita", rekla je Milošević.

Milošević je rekla da je inspektor utvrdio da je ta kompanija posekla bez saglasnosti nadležnih organa 12 hektara šume.

"Sada ćutite, (Vlada), a za vreme izborne kampanje opsedali ste Zaječar, a sada kada su ljudi u strahu ne dolazite tamo", navela je Milošević.

Naglasila je da su ljudi u strahu jer će ih raseliti sa poljoprivrednog zemljišta zbog otvaranja megarudnika sa četiri okna na 1.650 metara dubine i tunelima od 6,5 kilometara koji će doći na dva kilometra od centra Zaječara.

"Šta je ideja, da nas otrujete i ostanete samo vi na opušenoj zemlji. Vlada koja štiti stranog investitora ne zaslužuje poverenje građana", rekla je.

Zaječar je, prema njenim rečima i bez nove topionice za taj rudnik jedan od najzagađenijih gradova.

"Timočka krajina nije na prodaju, niti služi stranim interesima i 2.000 građana podnelo je na prostoran plan primedbe Republičkoj genciji za prostorno planiranje", rekla je Milošević.

Pozvala je ministarku građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandru Sofronijević da dođe u Niš i objasni građanima Borske ulice gde će da žive kada se "železničkom obilaznicom" pruga izmesti sa Palilule u Pantelej - iz jednog gustog naselja u drugo, umesto da se izmesti van grada.

Milošević je pozvala ministarku privrede Adrijanu Mesarević "da ne cokće" a, posle par minuta svog govora, rekla je: "Nemojte da me gledate tako zaljubljeno".

Poslanici Skupštine Srbije su danas popodne, trećeg dana sednice, posle jednočasovne pauze nastavili sednicu o nepoverenju Vladi uz dijametralno suprotne stavove opozicije koja je to tražila, i vlasti čiji predstavanici podržavaju kabinet premijera Đura Macuta.

Poslanik opozicionog NPS Aleksandar ivanović rekao da je SNS je za 14 godina, koliko je na vlasti, urušila institucije, dok je poslanik SNS Goran Nikolić stavove opozicije nazvao "rijalitijem i maskaradom".

Ivanović je kazao da je vlast princip profesionalne odgovornosti i ličnih kvalifikacija zamenila principom lojalnosti i da je zato bilo moguće da vlasnik pečenjare postane direktor Elektroprivrede Srbije.

"Kada u državi nema institucija, onda nema ni primene zakona, a nema ni zaštite građana", rekao je on.

Naglasio je da vlast tvrdi da je rešeno pitanje "Apoteke Beograd" i ustvrdio da to pitanje nije rešeno već je, kako je naveo, " radnicima obećano da će im se vratiti novac koji su zaradili".

"To je njihovo stečeno pravo. Doveli ste ih za 15 meseci do prosjačkog štapa, a onda odveli kod predsednika (Aleksandar Vučić) da mu poljube ruku da im vrati novac", kazao je Ivanović.

Poslanik Goran Nikolić iz vladajuće SNS je kazao da se od opozicije, osim uvreda i laži, ništa drugo nije čulo, te je njihove navode ocenio kao pokušaj povećenja političkog rejtinga.

On je rekao dsmatra da je pokušaj izglasavanja nepoverenja vladi pokušaj samopromocije i podizanja rejtinga opozicionih stranaka" koje su, kako je ukazao, " totalno u zapećku i u senci bezimene blokaderske ili takozvane studentske liste".