Vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog istorijski niskog vodostaja Dunava

Beta pre 1 sat

Pokrajinska vlada je danas, na predlog Pokrajinskog štaba za vanredne situacije, izdvojila 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mera i radova na obezbeđivanju funkcionalnosti Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav, a zbog istorijski niskog vodostaja Dunava i izuzetno nepovoljne hidrološke situacije proglasila je vanrednu situaciju na teritorijama grada Sombora i opština Kula i Vrbas.

Na današnjoj vanrednoj sednici Pokrajinskog štaba za vanredne situacije razmatrana je aktuelna hidrološka situacija, kao i mere za ublažavanje njenih posledica i obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja sistema u narednom periodu, preneo je Biro za odnose s javnošću Pokrajinske vlade.

Istaknuto je da je danas zabeležen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 centimetara, što predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav, pre svega za sisteme za navodnjavanje, poljoprivrednu proizvodnju i druge korisnike.

S tim u vezi, Pokrajinski štab za vanredne situacije predložio je Pokrajinskoj vladi proglašenje vanredne situacije radi preduzimanja mera za sprečavanje i otklanjanje posledica kritične hidrološke situacije, koje su posebno izražene na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa, i prete da se prošire.

Obezbeđena sredstva biće usmerena Javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine, koje je i u prethodnom periodu preduzelo sve raspoložive mere radi ublažavanja uticaja izuzetno niskog vodostaja, a aktivnosti se nastavljaju u skladu sa trenutnim hidrološkim uslovima.

Pokrajinski štab za vanredne situacije nastaviće da prati stanje na teritoriji AP Vojvodine i da, u skladu sa svojim nadležnostima, koordiniše aktivnosti svih nadležnih institucija u cilju ublažavanja posledica nastale situacije, piše u saopštenju.

(Beta, 29.07.2026)

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