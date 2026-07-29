Air Serbia avion oštećen tokom zemaljskog opsluživanja

Moguće izmene reda letenja

Air Serbia saopštila je da će jedan avion ove nacionalne kompanije biti van saobraćaja tri meseca zbog oštećenja nastalih prilikom pružanja usluga zemaljskog opsluživanja. Navedeno je da je avion ATR72-600 registarske oznake YU-ASF oštećen juče na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, prenosi Beta. Oštećenje je nastalo usled kontakta servisne opreme eksternog operatera zemaljskog opsluživanja sa avionom nacionalne kompanije, a prilikom pružanja usluga drugoj