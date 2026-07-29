"Apokaliptična vatrena oluja zahvatiće celu Evropu!" Stiglo je najjezivije upozorenje kog su se svi pribojavali: Tri zemlje su prve na udaru, ovo nije viđeno nikada (foto)

Blic pre 2 sata
"Apokaliptična vatrena oluja zahvatiće celu Evropu!" Stiglo je najjezivije upozorenje kog su se svi pribojavali: Tri zemlje su…
Grčka, Italija i delovi centralne Evrope su takođe pod povećanim rizikom od požara, dok bi cela Evropa mogla biti zahvaćena do početka avgusta Evropska unija je aktivirala Mehanizam civilne zaštite i poslala dodatnu pomoć u vidu vatrogasnih aviona, helikoptera i timova za gašenje požara Rizik od velikih šumskih požara u Evropi brzo raste, a s obzirom na to da požari besne u Španiji i Francuskoj već danima, postoji mogućnost da se požari prošire na veliki deo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Cela Evropa mogla bi biti u plamenu": Mračno upozorenje EU, strahuje se od najgore sezone požara u istoriji

"Cela Evropa mogla bi biti u plamenu": Mračno upozorenje EU, strahuje se od najgore sezone požara u istoriji

Mondo pre 1 sat
"Cela Evropa bi mogla biti u plamenu" FOTO/VIDEO

"Cela Evropa bi mogla biti u plamenu" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Jug Evrope i dalje u borbi sa velikim požarima – Francuska i Španija u strahu od novog toplotnog talasa

Jug Evrope i dalje u borbi sa velikim požarima – Francuska i Španija u strahu od novog toplotnog talasa

RTS pre 3 sata
Iskrilo kao iz vulkana: Vatra još nije ugašena u Španiji i Francuskoj

Iskrilo kao iz vulkana: Vatra još nije ugašena u Španiji i Francuskoj

Večernje novosti pre 2 sata
Pakao u Evropi: Od Grčke do Španije bukte požari, ljudi ginu, a novi talas vreline tek stiže!

Pakao u Evropi: Od Grčke do Španije bukte požari, ljudi ginu, a novi talas vreline tek stiže!

Telegraf pre 3 sata
Vatrogasci nastavili borbu protiv požara u Francuskoj: Uključeno više od 2.200 vatrogasaca i 20 letelica

Vatrogasci nastavili borbu protiv požara u Francuskoj: Uključeno više od 2.200 vatrogasaca i 20 letelica

Nedeljnik pre 5 sati
(Foto) Požari pustoše Francusku: Dopisnik Newsmax Balkans otkriva šta je dovelo do vatrene stihije u Žirondi i Bordou

(Foto) Požari pustoše Francusku: Dopisnik Newsmax Balkans otkriva šta je dovelo do vatrene stihije u Žirondi i Bordou

Newsmax Balkans pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaGrčkaItalijahelikopterpožarŠpanijaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

FT: Američke i francuske obaveštajne službe omogućile Ukrajini da usavrši kampanju napada na dalje ciljeve na ruskoj…

FT: Američke i francuske obaveštajne službe omogućile Ukrajini da usavrši kampanju napada na dalje ciljeve na ruskoj teritoriji

Danas pre 41 minuta
Evropski rulet (II): Kaspijski domino – kada rat prelije sopstvene obale

Evropski rulet (II): Kaspijski domino – kada rat prelije sopstvene obale

Danas pre 1 sat
Centralna komanda SAD ponovila da Ormuski moreuz ostaje međunarodni pomorski put

Centralna komanda SAD ponovila da Ormuski moreuz ostaje međunarodni pomorski put

Danas pre 2 sata
Kako je pad Orbana promenio političku budućnost Srbije: Ekspertkinja za autoritarni populizam o Vučiću bez štita iz Mađarske…

Kako je pad Orbana promenio političku budućnost Srbije: Ekspertkinja za autoritarni populizam o Vučiću bez štita iz Mađarske

Danas pre 3 sata
Kongres SAD saslušao doktora Faučija u vezi sa poreklom kovida-19

Kongres SAD saslušao doktora Faučija u vezi sa poreklom kovida-19

Danas pre 3 sata