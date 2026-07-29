"Apokaliptična vatrena oluja zahvatiće celu Evropu!" Stiglo je najjezivije upozorenje kog su se svi pribojavali: Tri zemlje su prve na udaru, ovo nije viđeno nikada (foto)

Grčka, Italija i delovi centralne Evrope su takođe pod povećanim rizikom od požara, dok bi cela Evropa mogla biti zahvaćena do početka avgusta Evropska unija je aktivirala Mehanizam civilne zaštite i poslala dodatnu pomoć u vidu vatrogasnih aviona, helikoptera i timova za gašenje požara Rizik od velikih šumskih požara u Evropi brzo raste, a s obzirom na to da požari besne u Španiji i Francuskoj već danima, postoji mogućnost da se požari prošire na veliki deo