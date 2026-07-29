"Bomba" na političkoj sceni Crne Gore zbog Kosova! Mandićev preokret, iz Nikšića stiže crveno svetlo za inicijativu o otpriznavanju: Lideri bivšeg DF-a u raskolu?!

Lider DNP-a, Knežević, tvrdi da EU i njen ambasador Satler vrše pritisak na crnogorske političare da odustanu od otpriznavanja Kosova Uprkos ovim inicijativama, priznanje Kosova ostaje komplikovano pitanje u Crnoj Gori Nakon Zete, opština Pljevlja otvorila je pitanje koje u Crnoj Gori izaziva podele još od 2008. godine.

Lokalni parlament usvojio je Deklaraciju o nepriznavanju odluke o proglašenju nezavisnosti Kosova, čime je inicijativa prosrpskih stranaka dobila novu političku težinu. Ideja je potekla od Demokratske narodne partije Milana Kneževića, a podržale su je Slobodna Crna Gora Vladislava Dajkovića i Ujedinjena Crna Gora Gorana Danilovića. Cilj je, kaže Knežević, da se sa ovom inicijativom nastavi širom crnogorskih opština. Međutim, do prve prepreke došlo je u Nikšiću,