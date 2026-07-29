"Bomba" na političkoj sceni Crne Gore zbog Kosova! Mandićev preokret, iz Nikšića stiže crveno svetlo za inicijativu o otpriznavanju: Lideri bivšeg DF-a u raskolu?!

Blic pre 25 minuta
"Bomba" na političkoj sceni Crne Gore zbog Kosova! Mandićev preokret, iz Nikšića stiže crveno svetlo za inicijativu o…

Lider DNP-a, Knežević, tvrdi da EU i njen ambasador Satler vrše pritisak na crnogorske političare da odustanu od otpriznavanja Kosova Uprkos ovim inicijativama, priznanje Kosova ostaje komplikovano pitanje u Crnoj Gori Nakon Zete, opština Pljevlja otvorila je pitanje koje u Crnoj Gori izaziva podele još od 2008. godine.

Lokalni parlament usvojio je Deklaraciju o nepriznavanju odluke o proglašenju nezavisnosti Kosova, čime je inicijativa prosrpskih stranaka dobila novu političku težinu. Ideja je potekla od Demokratske narodne partije Milana Kneževića, a podržale su je Slobodna Crna Gora Vladislava Dajkovića i Ujedinjena Crna Gora Gorana Danilovića. Cilj je, kaže Knežević, da se sa ovom inicijativom nastavi širom crnogorskih opština. Međutim, do prve prepreke došlo je u Nikšiću,
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"Bomba" na političkoj sceni Crne Gore zbog Kosova! Mandićev preokret, iz Nikšića stiže crveno svetlo za inicijativu o…

"Bomba" na političkoj sceni Crne Gore zbog Kosova! Mandićev preokret, iz Nikšića stiže crveno svetlo za inicijativu o otpriznavanju: Lideri bivšeg DF-a u raskolu?!

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