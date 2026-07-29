Eminem stavio na aukciju više od 100 pari potpisanih patika: Sav prihod ide humanitarnoj organizaciji

Aukciju organizuje kuća 'Juliens Auctions' sledećeg meseca i obuhvata patike renomiranih brendova kao što su Nike, Jordan, Carhartt, Puma i Adidas.

Svaki par će biti lično potpisan od strane Eminema, a mnogi modeli dolaze sa originalnim kutijama. Američki reper Eminem ponudiće na aukciji više od 100 pari patika iz svoje lične kolekcije, a sav prihod biće namenjen njegovoj humanitarnoj organizaciji "Fondacija Maršala Metersa". Aukciju će sledećeg meseca organizovati "Juliens Auctions", aukcijska kuća specijalizovana za prodaju predmeta iz sveta muzike, filma i poznatih ličnosti. Kolekcija uključuje retke modele