Eminem stavio na aukciju više od 100 pari potpisanih patika: Sav prihod ide humanitarnoj organizaciji

Blic pre 5 sati
Eminem stavio na aukciju više od 100 pari potpisanih patika: Sav prihod ide humanitarnoj organizaciji

Aukciju organizuje kuća 'Juliens Auctions' sledećeg meseca i obuhvata patike renomiranih brendova kao što su Nike, Jordan, Carhartt, Puma i Adidas.

Svaki par će biti lično potpisan od strane Eminema, a mnogi modeli dolaze sa originalnim kutijama. Američki reper Eminem ponudiće na aukciji više od 100 pari patika iz svoje lične kolekcije, a sav prihod biće namenjen njegovoj humanitarnoj organizaciji "Fondacija Maršala Metersa". Aukciju će sledećeg meseca organizovati "Juliens Auctions", aukcijska kuća specijalizovana za prodaju predmeta iz sveta muzike, filma i poznatih ličnosti. Kolekcija uključuje retke modele
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