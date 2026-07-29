(Foto) Oni su spasili dečaka (12) iz Srbije. Izvučen bez svesti iz vode! Ovo su novi detalji drame na plaži u Haniotiju

Dečak od 12 godina je spašen iz mora na plaži Hanioti zahvaljujući brzoj intervenciji spasilaca i volontera Dečak je najpre transportovan u Zdravstveni centar Kasandrija, a zatim u bolnicu u Solunu na dalje lečenje Brzom intervencijom spasilaca na plaži Hanioti na Halkidikiju, spašen je dečak (12) iz Srbije pošto je iz mora izvučen bez svesti. Zahvaljujući timskom radu spasilaca, volontera i ekipe hitne pomoći (EKAB), dečak je uspeo da izbegne najgore. Zahvaljujući