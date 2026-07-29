(Foto) Oni su spasili dečaka (12) iz Srbije. Izvučen bez svesti iz vode! Ovo su novi detalji drame na plaži u Haniotiju

Blic pre 2 sata
(Foto) Oni su spasili dečaka (12) iz Srbije. Izvučen bez svesti iz vode! Ovo su novi detalji drame na plaži u Haniotiju
Dečak od 12 godina je spašen iz mora na plaži Hanioti zahvaljujući brzoj intervenciji spasilaca i volontera Dečak je najpre transportovan u Zdravstveni centar Kasandrija, a zatim u bolnicu u Solunu na dalje lečenje Brzom intervencijom spasilaca na plaži Hanioti na Halkidikiju, spašen je dečak (12) iz Srbije pošto je iz mora izvučen bez svesti. Zahvaljujući timskom radu spasilaca, volontera i ekipe hitne pomoći (EKAB), dečak je uspeo da izbegne najgore. Zahvaljujući
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Grčka: Dečak (12) iz Srbije izvučen iz mora bez svesti, spasioci ga reanimirali

Grčka: Dečak (12) iz Srbije izvučen iz mora bez svesti, spasioci ga reanimirali

RTV pre 27 minuta
Dvanaestogodišnjak iz Srbije reanimiran na plaži u Haniotiju, prebačen u bolnicu u Solunu

Dvanaestogodišnjak iz Srbije reanimiran na plaži u Haniotiju, prebačen u bolnicu u Solunu

RTS pre 1 sat
Drama na Halkidikiju: Dečak (12) iz Srbije izvučen bez svesti iz mora, spasioci ga vratili u život

Drama na Halkidikiju: Dečak (12) iz Srbije izvučen bez svesti iz mora, spasioci ga vratili u život

IndeksOnline pre 1 sat
Grčki mediji: Dečak iz Srbije umalo se utopio na Halkidikiju, spasioci ga oživeli

Grčki mediji: Dečak iz Srbije umalo se utopio na Halkidikiju, spasioci ga oživeli

N1 Info pre 3 sata
Dečak iz Srbije izvučen iz mora bez svesti na Halkidikiju, spasioci ga reanimirali

Dečak iz Srbije izvučen iz mora bez svesti na Halkidikiju, spasioci ga reanimirali

Radio 021 pre 3 sata
Dečak (12) iz Srbije izvučen bez svesti iz mora u Grčkoj, spasioci ga reanimirali

Dečak (12) iz Srbije izvučen bez svesti iz mora u Grčkoj, spasioci ga reanimirali

Newsmax Balkans pre 3 sata
Dečak iz Srbije bez svesti izvučen iz mora u Haniotiju, hitno prebačen u Solun

Dečak iz Srbije bez svesti izvučen iz mora u Haniotiju, hitno prebačen u Solun

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Solun

Svet, najnovije vesti »

Kongres SAD saslušao doktora Faučija u vezi sa poreklom kovida-19

Kongres SAD saslušao doktora Faučija u vezi sa poreklom kovida-19

Danas pre 47 minuta
Infantino obećava savezima po 40 miliona dolara za podršku prodaji Mundijala

Infantino obećava savezima po 40 miliona dolara za podršku prodaji Mundijala

Danas pre 22 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina pogodila rusku rafineriju, logistički centar i vojne objekte; Medvedev: Zapad trenutno testira…

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina pogodila rusku rafineriju, logistički centar i vojne objekte; Medvedev: Zapad trenutno testira snagu Rusije

RTV pre 2 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Zapalila se dva američka tankera u egipatskoj luci Damijeta; Tramp: Prebićemo Iran "na mrtvo ime"

BLISKOISTOČNI SUKOB: Zapalila se dva američka tankera u egipatskoj luci Damijeta; Tramp: Prebićemo Iran "na mrtvo ime"

RTV pre 2 minuta
Gasi se jedan reaktor u mađarskoj nuklearnoj elektrani zbog niskog vodostaja Dunava

Gasi se jedan reaktor u mađarskoj nuklearnoj elektrani zbog niskog vodostaja Dunava

N1 Info pre 2 minuta