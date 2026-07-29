"Nezakonite intervencije neće ostati bez odgovora" Iranska revolucionarna garda napala i onesposobila tri naftna tankera

Blic pre 1 sat
"Nezakonite intervencije neće ostati bez odgovora" Iranska revolucionarna garda napala i onesposobila tri naftna tankera

Tankeri su ignorisali višestruka upozorenja i nastavili neovlašćenu plovidbu, tvrdi IRGC.

IRGC je upozorio da američka vojna naređenja u tom regionu neće ostati bez odgovora. Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su njegove pomorske snage pogodile i onesposobile tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala višestruka upozorenja i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski moreuz. Prema navodima IRGC-a, tankeri su pogođeni nakon što nisu postupili po uputstvima da napuste nelegalni prolaz, prenosi
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