"Odaje počast istoriji amerikanaca srpskog porekla": Kongresmenka Teni: Februar će biti mesec srpsko-američkog nasleđa

Blic pre 39 minuta
"Odaje počast istoriji amerikanaca srpskog porekla": Kongresmenka Teni: Februar će biti mesec srpsko-američkog nasleđa

Kludija Teni kaže da je cilj rezolucije "odavanje priznanja istoriji, kulturi i doprinosu srpske zajednice razvoju SAD".

Rezolucija je predložena nakon niza diplomatskih aktivnosti Kongresmenka Klaudija Teni, iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, potvrdila je danas da će februar postati Mesec srpsko-američkog nasleđa. - Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe stranke da se mesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa. Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija
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