Ovakve scene u Srbiji nisu viđene 117 godina Vanredna situacija u tri grada, preti da se širi dalje: Dunav skoro da može da se prepešači

Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu Nizak nivo Dunava ugrožava biljni i životinjski svet, rečni transport...

Srbija ulazi u dugotrajan i ekstreman toplotni talas. Nižu se alarmi, apeli upozorenja, rizici od toplotnog udara, opasnost od požara. Vodostaj Dunava je na istorijskom minimumu. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu. Peščani sprudovi, nasukani splavovi, redukcija rečnog saobraćaja, ugrožen ekosistem, samo su neki od problema sa kojima ćemo se, prema najavama hidrologa, suočavati tokom avgusta. Dugotrajna suša i izuzetno visoke temperature u