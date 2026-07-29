Ovakve scene u Srbiji nisu viđene 117 godina Vanredna situacija u tri grada, preti da se širi dalje: Dunav skoro da može da se prepešači

Blic pre 4 sati
Ovakve scene u Srbiji nisu viđene 117 godina Vanredna situacija u tri grada, preti da se širi dalje: Dunav skoro da može da se…

Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu Nizak nivo Dunava ugrožava biljni i životinjski svet, rečni transport...

Srbija ulazi u dugotrajan i ekstreman toplotni talas. Nižu se alarmi, apeli upozorenja, rizici od toplotnog udara, opasnost od požara. Vodostaj Dunava je na istorijskom minimumu. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu. Peščani sprudovi, nasukani splavovi, redukcija rečnog saobraćaja, ugrožen ekosistem, samo su neki od problema sa kojima ćemo se, prema najavama hidrologa, suočavati tokom avgusta. Dugotrajna suša i izuzetno visoke temperature u
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