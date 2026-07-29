Pretio smrću premijeru! Skandal u Poljskoj: Policija kod osumnjičenog pronašla oružje, evo kolika kazna mu preti

Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog uvredljivih komentara i pretnji smrću upućenih premijeru Donaldu Tusku Komentare je napisala za sada neidentifikovana osoba, slučaj vodi Osnovno tužilaštvo u Klocku Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu nakon što su na internetu objavljeni uvredljivi komentari i pretnje smrću upućene premijeru Poljske Donaldu Tusku. Kako je saopštilo Okružno tužilaštvo u Švidnici, komentare je objavila za sada neidentifikovana osoba, a