Pretio smrću premijeru! Skandal u Poljskoj: Policija kod osumnjičenog pronašla oružje, evo kolika kazna mu preti

Blic pre 5 sati
Pretio smrću premijeru! Skandal u Poljskoj: Policija kod osumnjičenog pronašla oružje, evo kolika kazna mu preti
Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog uvredljivih komentara i pretnji smrću upućenih premijeru Donaldu Tusku Komentare je napisala za sada neidentifikovana osoba, slučaj vodi Osnovno tužilaštvo u Klocku Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu nakon što su na internetu objavljeni uvredljivi komentari i pretnje smrću upućene premijeru Poljske Donaldu Tusku. Kako je saopštilo Okružno tužilaštvo u Švidnici, komentare je objavila za sada neidentifikovana osoba, a
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