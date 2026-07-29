Sprema se "Inferno" Vrućina će pola avgusta biti nepodnošljiva, goreće asfalt, i noći će biti paklene, a kada još počne da pljušti - nećemo moći da dišemo!

Prognoze RHMZ i stručnjaka najavljuju temperature između 35 i 40 stepeni, posebno izražene u Vojvodini, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Afrički anticiklon i toplotna kupola donose vreo vazduh na Balkan, a moguće su i tropske noći sa temperaturama od 22 do 26 stepeni u urbanim sredinama. Srbija se nalazi na pragu toplotnog talasa koji će, prema najavama stručnjaka, početi sutra u zahvatiti celu zemlju i trajati najmanje punih 15 dana! Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upalio je sve alarme zbog ekstremnih vrućina, a meteorolozi najavljuju da nas tek čeka neizdrživa vrelina. Građanima Srbije