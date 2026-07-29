(Video): Evo kako izgleda živeti na 28. spratu čuvenog "Ruda": Pogled od milion dolara, vetar koju uliva strah i detalji iz davno prošlih vremena

Blic pre 8 minuta
(Video): Evo kako izgleda živeti na 28. spratu čuvenog "Ruda": Pogled od milion dolara, vetar koju uliva strah i detalji iz…
Arhitektura i enterijer Ruda zadržali su autentičan stil iz sedamdesetih godina prošlog veka Strankinja koja živi ovde otkriva na jednu stvar na koju stanari treba da se naviku, dok je zajednica ljudi ovde vrlo bliska i povezana Rudo je poznat kao Istočna kapija Beograda, koja se nalazi u blizini auto-puta u beogradskom naselju Konjarnik, a soliteri su izgrađeni u periodu od 1973. do 1976. godine. Jedan je od simbola socijalističkog brutalizma, a život u njemu kao
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