„FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere“: Oglasila se UEFA nakon Infantinovog roka upućenog savezima

Upravno telo Evropskog fudbala (UEFA) usprotivilo se predlozima Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) za prodaju udela u svojim najvećim takmičenjima.

UEFA se ponovo oglasila nakon saznanja da je Đani Infantino, predsednik FIFA odredio sredu 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo. Saopštenje prenosimo u celosti: – Danas smo saznali da je FIFA savezima postavila rok da podrže njihove predloge ili će jednokratna finansijska ponuda biti povučena. To dovoljno govori o samoj prirodi ovog plana. Nakon razgovora