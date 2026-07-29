„FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere“: Oglasila se UEFA nakon Infantinovog roka upućenog savezima

Danas pre 1 sat  |  V. R.
„FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere“: Oglasila se UEFA nakon Infantinovog…

Upravno telo Evropskog fudbala (UEFA) usprotivilo se predlozima Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) za prodaju udela u svojim najvećim takmičenjima.

UEFA se ponovo oglasila nakon saznanja da je Đani Infantino, predsednik FIFA odredio sredu 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo. Saopštenje prenosimo u celosti: – Danas smo saznali da je FIFA savezima postavila rok da podrže njihove predloge ili će jednokratna finansijska ponuda biti povučena. To dovoljno govori o samoj prirodi ovog plana. Nakon razgovora
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Infantino obećava savezima po 40 miliona dolara za podršku prodaji Mundijala

Infantino obećava savezima po 40 miliona dolara za podršku prodaji Mundijala

BBC News pre 32 minuta
„Politiko“ otkriva: Iza kupovine Mundijala stoji Džoš Kušner

„Politiko“ otkriva: Iza kupovine Mundijala stoji Džoš Kušner

Sport klub pre 22 minuta
Infantino odredio rok članicama FIFA da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara; UEFA se oštro protivi

Infantino odredio rok članicama FIFA da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara; UEFA se oštro protivi

RTV pre 7 minuta
Englezi zatečeni Infantinovim planom: „Nismo znali ništa, duboko smo zabrinuti!“

Englezi zatečeni Infantinovim planom: „Nismo znali ništa, duboko smo zabrinuti!“

Hot sport pre 22 minuta
Uefa: Fifa ne može da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere

Uefa: Fifa ne može da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere

Euronews pre 52 minuta
Infantino obećava savezima po 40 miliona dolara za podršku prodaji Mundijala

Infantino obećava savezima po 40 miliona dolara za podršku prodaji Mundijala

Južne vesti pre 22 minuta
FIFA nudi savezima po 40 miliona: Infantino postavio uslov koji je izazvao haos u svetskom fudbalu!

FIFA nudi savezima po 40 miliona: Infantino postavio uslov koji je izazvao haos u svetskom fudbalu!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUEFAFIFADolar

Sport, najnovije vesti »

Ukrajina pred Sudom za sportsku arbitražu osporava odluku o vraćanju Rusije u olimpijski pokret

Ukrajina pred Sudom za sportsku arbitražu osporava odluku o vraćanju Rusije u olimpijski pokret

Danas pre 32 minuta
Najniži vodostaj Dunava u Srbiji u poslednjih 50 godina, vanredne mere kod Sombora i u Mađarskoj

Najniži vodostaj Dunava u Srbiji u poslednjih 50 godina, vanredne mere kod Sombora i u Mađarskoj

Danas pre 37 minuta
Kadetkinje Srbije ubedljive na startu SP u Rumuniji

Kadetkinje Srbije ubedljive na startu SP u Rumuniji

Sport klub pre 2 minuta
Ugašen slavni italijanski klub: Nakon 115 godina postojanja ključ u bravu

Ugašen slavni italijanski klub: Nakon 115 godina postojanja ključ u bravu

Dnevnik pre 2 minuta
UŽIVO: Jedno veliko iznenađenje u postavi Crvene zvezde

UŽIVO: Jedno veliko iznenađenje u postavi Crvene zvezde

Sport klub pre 2 minuta