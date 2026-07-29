Objavljen kompletan raspored „večitih“ u Evroligi: Zvezda na početku više u Beogradu, a Partizan u gostima

Objavljen je raspored košarkaške Evrolige za sledeću sezonu.

Crvena zvezda će na startu igrati mnogo više u Beogradu. Čak sedam puta u prvih devet kola će tim Ibona Navara igrati u glavnom gradu Srbije, od toga šest puta kao domaćin. Prvi „večiti derbi“ sezone zakazan je za sedmo kolo i 22. oktobar gde će crveno-beli gostovati Partizanu. Drugi susret beogradskih timova zakazan je za 11. februar. Crno-beli će gostovati u čak šest od prvih devet utakmica u Evroligi, a očekuje se promena termina ili dvorane za meč sa Anadolu