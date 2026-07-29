Porfirije u Crnoj Gori: Bitka na Vučjem dolu trajno svedočanstvo vere i snage zajedništva

Danas pre 7 sati  |  Beta
Porfirije u Crnoj Gori: Bitka na Vučjem dolu trajno svedočanstvo vere i snage zajedništva
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije ocenio je večeras u Nikšiću, u Crnoj Gori, da je Bitka na Vučjem dolu 1876. godine čija se godišnjica obeležava, trajno svedočanstvo vere, nade i ljubavi, ali i snage zajedništva više naroda, prenela je SPC. „O onome što se na Vučjem dolu dogodilo svedoče istorija, narodno pamćenje i pesma. Na tom mestu našli su se, rame uz rame, Srbi iz različitih plemena i bratstava – Crnogorci, Brđani i Hercegovci – deca iste
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