Sednica o nepoverenju Vladi danas i posle 18 časova

Zbog potrebe da parlament što pre razmotri akt iz dnevnog reda ove sednice, kako je obrazložila predsednica Skupštine Ana Brnabić, Skupština će danas produžiti sednicu i nakon 18 časova.

Podsećamo, od ponedeljka 27. jula, narodni poslanici Skupšine Srbije raspravljaju o poverenju Vladi premijera Đura Macuta. Sednicu su juče obeležila najpre poslanička pitanja Vladi i njenim funkcionerima, a potom rasprava poslanika opozicije i vlasti o radu te institucije, te odgovori ministara. Poslanici vladajuće većine tokom sednice isicali su kako podržavaju rad Đura Macuta, dok je opozicija iznosila kritike na račun Vlade i premijera.