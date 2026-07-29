Sednica o nepoverenju Vladi danas i posle 18 časova

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Sednica o nepoverenju Vladi danas i posle 18 časova

Zbog potrebe da parlament što pre razmotri akt iz dnevnog reda ove sednice, kako je obrazložila predsednica Skupštine Ana Brnabić, Skupština će danas produžiti sednicu i nakon 18 časova.

Podsećamo, od ponedeljka 27. jula, narodni poslanici Skupšine Srbije raspravljaju o poverenju Vladi premijera Đura Macuta. Sednicu su juče obeležila najpre poslanička pitanja Vladi i njenim funkcionerima, a potom rasprava poslanika opozicije i vlasti o radu te institucije, te odgovori ministara. Poslanici vladajuće većine tokom sednice isicali su kako podržavaju rad Đura Macuta, dok je opozicija iznosila kritike na račun Vlade i premijera.
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