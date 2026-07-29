UEFA reagovala: „Ovo je prešlo granicu koju jedna fudbalska organizacija nikako ne sme da pređe“

Danas pre 7 sati  |  M. L.
UEFA reagovala: „Ovo je prešlo granicu koju jedna fudbalska organizacija nikako ne sme da pređe“

Povodom navoda da FIFA namerava da od Svetskog prvenstva napravi projekat u koji bi investitori ulagali svoj novac, UEFA je oštro reagovala i istakla da ovakvom modelu upravljanja nije mesto u fudbalu. – Ovo je prešlo granicu koju jedna fudbalska organizacija nikako ne sme da pređe.

Niko od nas ne poseduje fudbal. Svetsko prvenstvo nije na prodaju – navodi se u saopštenju. Da podsetimo, FIFA planira osnivanje nove kompanije koja bi upravljala komercijalnim pravima Svetskog prvenstva, dok bi privatnim investitorima bila ponuđena manjinska vlasnička struktura. Navodno su već potpisani preliminarni sporazumi o uslovima potencijalnog posla. U plan je uključena i administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, dok proces
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