Danas nastavak sednice parlamenta: Poslanici o nepoverenju vladi

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije.

Nastavak sednice je zakazan za 10 časova. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je na kraju današnje rasprave da će vlada i dalje donositi rešenja u interesu građana i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani, koji će, kako je dodao, znati to da procene. On je poručio da će graditi autoritet razgovorom sa ministrima i da će donositi