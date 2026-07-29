Danas nastavak sednice parlamenta: Poslanici o nepoverenju vladi

Dnevnik pre 57 minuta
Danas nastavak sednice parlamenta: Poslanici o nepoverenju vladi

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije.

Nastavak sednice je zakazan za 10 časova. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je na kraju današnje rasprave da će vlada i dalje donositi rešenja u interesu građana i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani, koji će, kako je dodao, znati to da procene. On je poručio da će graditi autoritet razgovorom sa ministrima i da će donositi
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