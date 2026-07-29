Vojvodina sutra (20) gostuje Ajaksu, u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije Zukić: Borba dok postoji i minimalna nada

Dnevnik pre 4 sati
Vojvodina sutra (20) gostuje Ajaksu, u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije Zukić: Borba dok postoji…

Fudbaleri Vojvodine sutra (20) gostuju Ajaksu na „Johan Krojf areni“ u Amsterdamu, gde će dva tima podeliti megdan u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Pre samo sedam dana, na „Karađorđu“, Holanđani su praktično vizirali pasoš za treću rundu ovog takmičenja, slavivši ubedljivim rezultatom 4:1. To znači da će se „stara dama“, ne desi li se neko istinsko sportsko čudo, sutra oprostiti od evropske konkurencije i moći će rasterećenije da se posveti igrama u domaćim takmičenjima, u

Posle novosadskog susreta dva tima, u Vojvodini je došlo do velike promene. Klub je napustio dosadašnji trener Miroslav Tanjga, pa su Upravni odbor i njegov predsednik Dragoljub Zbiljić brzo reagovali i na mesto novog šefa stručnog štaba imenovali Marka Savića. Bivši trener Voždovca, pančevačkog Železničara i Čukaričkog, koji pripada plejadi mlađih stručnjaka u srpskom fudbalu, odradio je s Novosađanima samo dva treninga u Fudbalskom centru „Vujadin Boškov“, kao i
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zvezda večeras dočekuju Larn u revanš meču drugog kola kvalifikacija za LŠ

Zvezda večeras dočekuju Larn u revanš meču drugog kola kvalifikacija za LŠ

RTV pre 3 sata
Partizan otputovao u Luksemburg: Saša Ilić računa na 24 igrača!

Partizan otputovao u Luksemburg: Saša Ilić računa na 24 igrača!

Hot sport pre 4 sati
Fudbaleri Partizana otputovali u Luksemburg na revanš protiv Una Strasena

Fudbaleri Partizana otputovali u Luksemburg na revanš protiv Una Strasena

Nova pre 3 sata
Koković pred Bragu: Samo da ne menjamo stil i ideju

Koković pred Bragu: Samo da ne menjamo stil i ideju

Sport klub pre 3 sata
Saša Ilić iskren: Partizan u svakoj utakmici mora da ide na pobedu

Saša Ilić iskren: Partizan u svakoj utakmici mora da ide na pobedu

Večernje novosti pre 3 sata
Ilić: Idemo u Luksemburg da pobedimo

Ilić: Idemo u Luksemburg da pobedimo

Politika pre 4 sati
Koković: Nismo pod pritiskom, želimo da nadoknadimo zaostatak protiv Brage

Koković: Nismo pod pritiskom, želimo da nadoknadimo zaostatak protiv Brage

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalAmsterdamVojvodinaAjaxUpravni odborAjaksVujadin Boškov

Sport, najnovije vesti »

Klub u kojem su igrali Bađo, Gvardiola i Pirlo otišao u stečaj

Klub u kojem su igrali Bađo, Gvardiola i Pirlo otišao u stečaj

Kamatica pre 20 minuta
„FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere“: Oglasila se UEFA nakon Infantinovog…

„FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere“: Oglasila se UEFA nakon Infantinovog roka upućenog savezima

Danas pre 10 minuta
FSS priznao veliki VAR propust: Nasilničko ponašanje prošlo bez kazne, o Dembi Seku ni reči!

FSS priznao veliki VAR propust: Nasilničko ponašanje prošlo bez kazne, o Dembi Seku ni reči!

Hot sport pre 0 minuta
FIFA nudi savezima po 40 miliona: Infantino postavio uslov koji je izazvao haos u svetskom fudbalu!

FIFA nudi savezima po 40 miliona: Infantino postavio uslov koji je izazvao haos u svetskom fudbalu!

Hot sport pre 10 minuta
Skandal trese MMA svet! Entoni Smit završio iza rešetaka, optužen za tri teška krivična dela

Skandal trese MMA svet! Entoni Smit završio iza rešetaka, optužen za tri teška krivična dela

Kurir pre 0 minuta