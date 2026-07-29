Vojvodina sutra (20) gostuje Ajaksu, u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije Zukić: Borba dok postoji i minimalna nada

Fudbaleri Vojvodine sutra (20) gostuju Ajaksu na „Johan Krojf areni“ u Amsterdamu, gde će dva tima podeliti megdan u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Pre samo sedam dana, na „Karađorđu“, Holanđani su praktično vizirali pasoš za treću rundu ovog takmičenja, slavivši ubedljivim rezultatom 4:1. To znači da će se „stara dama“, ne desi li se neko istinsko sportsko čudo, sutra oprostiti od evropske konkurencije i moći će rasterećenije da se posveti igrama u domaćim takmičenjima, u

Posle novosadskog susreta dva tima, u Vojvodini je došlo do velike promene. Klub je napustio dosadašnji trener Miroslav Tanjga, pa su Upravni odbor i njegov predsednik Dragoljub Zbiljić brzo reagovali i na mesto novog šefa stručnog štaba imenovali Marka Savića. Bivši trener Voždovca, pančevačkog Železničara i Čukaričkog, koji pripada plejadi mlađih stručnjaka u srpskom fudbalu, odradio je s Novosađanima samo dva treninga u Fudbalskom centru „Vujadin Boškov“, kao i