Požari gutaju jug Evrope: Izgorela površina veličine Luksemburga, Brisel traži odgovor

Šumski požari širom Evrope ove godine poprimaju razmere koje bi mogle da dovedu do najgore sezone požara u istoriji merenja.

Najteže je pogođena Španija, gde je izgorelo više od 200.000 hektara, dok se Evropska unija suočava sa pitanjem da li su mere prevencije stigle prekasno. Prema podacima evropskog programa za posmatranje Zemlje Kopernikus, Španija je zemlja Evropske unije koju su ovogodišnji požari najteže pogodili, sa najvećim udelom izgorelog zemljišta u odnosu na svoju površinu. U toj zemlji do sada je izgorelo više od 200.000 hektara, što čini oko 0,4 odsto njene teritorije.